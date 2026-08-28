Треть депутатов Курултая – женщины: исторический рубеж для Казахстана

Курултай

Увеличение представительства женщин в законодательном органе страны является одним из практических результатов последовательной государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам выборов в состав Курултая избраны 49 женщин, что составляет 33,8% от общего числа депутатов. Для сравнения, доля женщин в Парламенте составляла 18,9% - такие данные отметили в Минкультуры, сообщает Kazpravda.kz

В министерстве подчеркнули, что в Казахстане создаются условия для расширения участия женщин в общественно-политической жизни, развития их лидерского потенциала и повышения представленности в процессах принятия решений.

В рамках Плана действий по правам человека и верховенству закона, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан, в 2024 году во всех регионах страны учреждены должности внештатных советников акимов по вопросам гендерного равенства.

В том же году утвержден План действий Правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин, предусматривающий 46 мероприятий в сферах образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты, а также по укреплению института гендерного равенства.

Отдельное внимание уделяется развитию политического лидерства женщин.

Так, при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК в 2022 году была запущена информационно-образовательная программа «Томирис». На сегодняшний день обучением охвачено более 1670 женщин со всех регионов страны. Работа продолжается.

В рамках совместного проекта Министерства культуры и информации и Структуры «ООН-женщины» в Казахстане в мае текущего года в Астане и Алматы проведены обучающие тренинги для женщин. Около 60 участниц повысили свои лидерские и политические компетенции.

Таким образом, рост представительства женщин в Курултае отражает результат комплексной работы государства по созданию равных возможностей, развитию женского лидерства и формированию условий для полноценного участия женщин в общественно-политической жизни.

Эта работа продолжается в рамках нового Плана мероприятий по реализации повестки «Женщины. Мир. Безопасность» на 2026–2028 годы, включающего 40 мероприятий по расширению участия женщин в процессах мира и безопасности, предупреждению насилия, развитию лидерства, цифровой безопасности и устойчивому развитию.

 

#женщины #курултай

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