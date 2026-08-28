Токаев высказался о запрете соцсетей подросткам

Президент,Курултай
Айман Аманжолова
корреспондент

Также Глава государства обратил внимание на разработку закона о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в стране необходимо создать благоприятные условия для комфортной, и, что чрезвычайно важно, безопасной среды для подрастающего поколения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В этой связи Правительство выступило с инициативой на законодательном уровне установить запрет регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях.

На этой теме Глава государства подробно останавливался в ходе недавней Августовской конференции. Данные меры принимаются многими странами.

«Поддерживаю эту инициативу. Считаю, что данный вопрос должен быть рассмотрен в приоритетном порядке. Вместе с тем при принятии данного законопроекта необходимо заблаговременно проработать все механизмы его реализации, поскольку нормативные акты не должны оставаться исключительно на бумаге», - сказал Президент.

Курултаю также предстоит принять ряд законопроектов, которые не успел рассмотреть прежний депутатский корпус двухпалатного Парламента.

«Самого пристального внимания требует разработка закона о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями. Этот вопрос я поднимал на заседании Национального курултая в Бурабае», - сказал Президент.

По словам Главы государства, важно создать эффективную систему адресной поддержки таких детей. Следует обеспечить условия для получения ими полноценного образования. Наряду с этим требуется повысить качество медицинского и социального обслуживания.

«Подобные центры для детей следует открыть во всех областных центрах и крупных районах. Рассчитываю, что спонсоры также примут участие в этом благом деле. Государство должно поддерживать всех, кто действительно нуждается в заботе. Это моя принципиальная позиция», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим важно ускорить рассмотрение законопроектов, призванных обеспечить технологическую устойчивость энергетической отрасли и развитие альтернативных источников энергии.

«Особое внимание следует уделить и законам, регулирующим деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. Для защиты прав и законных интересов граждан в информационном пространстве необходимо принять дополнительные меры», - подчеркнул Президент.

#Токаев #соцсети #подросток #курултай

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