Узнали соперников

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Аскар Султан

В испанской Малаге прошла жеребьевка квалификационного раунда Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг на 2024 год.

фото ktf.kz

Мужская национальная сборная Казахстана по теннису 2–3 или 3–4 февраля сыграют на выезде со сборной Аргентины. Позже точные даты выберут хозяева площадки. Это будет отбор в финальную стадию командного чемпионата мира. Квалификационные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи. Казахстан и Аргентина уже играли между собой два раза: в 2011 году наша команда в 1⁄4 финала в Буэнос-Айресе проиграла со счетом 0:5, а в 2017-м в Астане на стадии отбора плей-офф победила со счетом 3:2. В мировом рейтинге команда Казахстана сейчас занимает 13-е место, а аргентинцы – 19-е.

В это же время женская сборная Казахстана за право выйти в финальную стадию на выезде будет бороться со сборной Японии. Матчи пройдут 12–13 апреля 2024 года. Две команды за всю историю между собой играли пять раз. Счет в личных противостояниях 4:1 в пользу Японии, но все эти матчи проходили, когда обе команды играли еще не в Мировой группе, а в зоне Азия⁄Океания. В мировом рейтинге сборная Японии занимает 20-е место, а казахстанки располагаются на высоком 9-м. Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

#Спорт #Малага #жеребьевка

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