Узнали соперников

Мужская национальная сборная Казахстана по теннису 2–3 или 3–4 февраля сыграют на выезде со сборной Аргентины. Позже точные даты выберут хозяева площадки. Это будет отбор в финальную стадию командного чемпионата мира. Квалификационные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи. Казахстан и Аргентина уже играли между собой два раза: в 2011 году наша команда в 1⁄4 финала в Буэнос-Айресе проиграла со счетом 0:5, а в 2017-м в Астане на стадии отбора плей-офф победила со счетом 3:2. В мировом рейтинге команда Казахстана сейчас занимает 13-е место, а аргентинцы – 19-е.

В это же время женская сборная Казахстана за право выйти в финальную стадию на выезде будет бороться со сборной Японии. Матчи пройдут 12–13 апреля 2024 года. Две команды за всю историю между собой играли пять раз. Счет в личных противостояниях 4:1 в пользу Японии, но все эти матчи проходили, когда обе команды играли еще не в Мировой группе, а в зоне Азия⁄Океания. В мировом рейтинге сборная Японии занимает 20-е место, а казахстанки располагаются на высоком 9-м. Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.