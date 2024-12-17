В Алматы министр обороны наградил именитых спортсменов ЦСКА

В этом году армейские спортсмены Гусман Кырғызбаев, Ислам Сатпаев, Демеу Жадраев и Нариман Курбанов на весь мир прославили нашу страну. Из семи медалей на Олимпиаде в Париже четыре завоевали представители Центрального спортивного клуба армии

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков позитивно оценил возобновление связей с Международной военно-спортивной организацией CISM и сообщил, что на следующий год нам дается одно место в ее управлении.

– Символично, что уже два года подряд наши военнослужащие выигрывают республиканский турнир «Қазақстан барысы». На следующий год под эгидой ЦСКА мы будем проводить чемпионат мира по этому виду спорта. Кроме того, Верховный главнокомандующий поддержал наше решение о создании военно-спортивного колледжа. Это еще один шаг в культивирования спорта как в Вооруженных силах, так и в нашем государстве. Мы будем создавать условия для того, чтобы молодые люди получили достойное образование и смогли в дальнейшем реализовать свой потенциал в спорте высших достижений, – подчеркнул он.

Руководитель оборонного ведомства поставил перед руководством ЦСКА ряд задач. В их числе развитие қазақкүресі, самбо, боевого самбо и регби. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также заявил о необходимости качественной организации спортивных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и столетию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

В завершение встречи министр обороны поощрил отличившихся спортсменов ЦСКА, начальников команд, тренеров и военнослужащих спортивной роты. Медаль «Ел қорғаны» была вручена старшему лейтенанту Марату Байкамурову, служащему Вооруженных сил Нариману Курбанову, ефрейтору Нуркоже Кайпанову, младшему сержанту Жамиле Бакбергеновой и капитану Замзагуль Файзолановой. Знака «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің үздігі» удостоились специалисты спортивной роты рядовые Асан Салимов, Абдулла Мусин, Алимхан Сыздыков, ефрейтор Мейиржан Аширов и служащий Вооруженных сил Камиль Куруглиев. Служащая Вооруженных сил Ангелина Лукас получила грамоту министра, а именные часы – подполковник Атахан Нуридинов, лейтенант Асан Мамбеткулов, капитан Гумар Кыргызбаев, служащие Вооруженных сил Камал Гаджимагомедов и Нурым Дюсенов.

В рамках учебно-методического сбора были подведены итоги деятельности специалистов физической подготовки и спорта видов Вооруженных сил, родов и вузов.