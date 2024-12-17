В Алматы министр обороны наградил именитых спортсменов ЦСКА

Статьи
103

В этом году армейские спортсмены Гусман Кырғызбаев, Ислам Сатпаев, Демеу Жадраев и Нариман Курбанов на весь мир прославили нашу страну. Из семи медалей на Олимпиаде в Париже четыре завоевали представители Центрального спортивного клуба армии

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков позитивно оценил возобновление связей с Международной военно-спортивной организацией CISM и сообщил, что на следующий год нам дается одно место в ее управлении.

– Символично, что уже два года подряд наши военнослужащие выигрывают республиканский турнир «Қазақстан барысы». На следующий год под эгидой ЦСКА мы будем проводить чемпионат мира по этому виду спорта. Кроме того, Верховный главнокомандующий поддержал наше решение о создании военно-спортивного колледжа. Это еще один шаг в культивирования спорта как в Вооруженных силах, так и в нашем государстве. Мы будем создавать условия для того, чтобы молодые люди получили достойное образование и смогли в дальнейшем реализовать свой потенциал в спорте высших достижений, – подчеркнул он.

Руководитель оборонного ведомства поставил перед руководством ЦСКА ряд задач. В их числе развитие қазақкүресі, самбо, боевого самбо и регби. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также заявил о необходимости качественной организации спортивных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и столетию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

В завершение встречи министр обороны поощрил отличившихся спортсменов ЦСКА, начальников команд, тренеров и военнослужащих спортивной роты. Медаль «Ел қорғаны» была вручена старшему лейтенанту Марату Байкамурову, служащему Вооруженных сил Нариману Курбанову, ефрейтору Нуркоже Кайпанову, младшему сержанту Жамиле Бакбергеновой и капитану Замзагуль Файзолановой. Знака «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің үздігі» удостоились специалисты спортивной роты рядовые Асан Салимов, Абдулла Мусин, Алимхан Сыздыков, ефрейтор Мейиржан Аширов и служащий Вооруженных сил Камиль Куруглиев. Служащая Вооруженных сил Ангелина Лукас получила грамоту министра, а именные часы – подполковник Атахан Нуридинов, лейтенант Асан Мамбеткулов, капитан Гумар Кыргызбаев, служащие Вооруженных сил Камал Гаджимагомедов и Нурым Дюсенов.

В рамках учебно-методического сбора были подведены итоги деятельности специалистов физической подготовки и спорта видов Вооруженных сил, родов и вузов.

#Казахстан #награда #МО

Популярное

Все
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод
Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters
Военнослужащий Вооруженных сил вернулся с победой из Москвы
В Нацгвардии МВД стартовал фотоконкурс «Семья в погонах»
ИИ на страже морально-психологического климата в войсках правопорядка
В Алматы министр обороны наградил именитых спортсменов ЦСКА
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
17-летний казахстанец стал победителем в престижном теннисном турнире в США
В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивных таксистов
Караганда примет чемпионат Казахстана по боксу
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
Задержан отец Шерзата Болата
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Президент подарил автобус хромтауской школе
До параметров авеню или автобана
Что наша жизнь? Еда!
Главная цель – заинтересовать ученика
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
От промышленности до туризма
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

ИИ на страже морально-психологического климата в войсках пр…
В Нацгвардии МВД стартовал фотоконкурс «Семья в погонах»
Военнослужащий Вооруженных сил вернулся с победой из Москвы
Представителей медицинской отрасли чествовали в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]