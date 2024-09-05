В Астане министр обороны ознакомил ветеранов с перспективами развития Вооруженных сил

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Встреча руководителя оборонного ведомства генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прошла в рамках конференции РОО «Ветераны Вооруженных Сил», состоявшейся в Национальном военно-патриотическом центре

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В мероприятии приняли участие начальники структурных подразделений министерства обороны и Генерального штаба, руководители, члены филиалов и Центрального совета республиканского общественного объединения, возглавляемого Халық қаһарманы генералом армии Мухтаром Алтынбаевым. Следует отметить, что делегаты конференции избрали его на новый срок. 

Поприветствовав делегатов конференции, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков остановился на ключевых положениях Послания Президента народу Казахстана. Он проинформировал собравшихся о деятельности оборонного ведомства в сфере международного сотрудничества, принимаемых мерах по повышению боевого потенциала армии, ее оснащению и развитию территориальных войск.

Важнейшее направление деятельности – военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и солдат осуществляется в тесном взаимодействии с ветеранами. Примером такого сотрудничества стали памятные мероприятия, посвященные прославленным воинам-казахстанцам Сагадату Нурмагамбетову, Рахимжану Кошкарбаеву, Сергею Луганскому.

– В следующем году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и вековым юбилеем Героя Советского Союза Алии Молдагуловой в Актюбинской области пройдет международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», – сообщил руководитель ведомства.

Организована реконструкция Дома Армии в Алматы. Открытие обновленного очага культуры оживит работу творческих коллективов, детской студии «Жассарбаз», филиала военно-исторического музея, направленную на воспитание патриотизма, уважения к истории, традициям и культуре родной страны. Это и есть работа по формированию нового качества нации, о котором Президент сказал в Послании-2024.

По договоренности с министерством просвещения в этом году в лагерях республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» уже отдохнуло около 700 детей военнослужащих, а до конца года эта цифра достигнет тысячи школьников.

Министерством обороны многое сделано для по повышения привлекательности срочной службы. Законодательно закреплены образовательные льготы для отслуживших в армии солдат, действуют кредитные «каникулы» на период службы и в течение двух месяцев после увольнения. Преференцией уже воспользовались более 6 тыс. военнослужащих на сумму млрд 828 млн тенге.

Ведется работа по возвращению упраздненных льгот для военнослужащих. Поставлен вопрос перед законодательными и исполнительными органами об изменении размера компенсации на коммунальные услуги, возврате полевых денег, увеличении должностного оклада магистрантов и докторантов Национального университета обороны на время обучения до 100 %. Инициирован возврат бесплатного проезда к месту отпуска и обратно, а также в общественном транспорте.

Правительством одобрен двухэтапный переход на новую систему оплаты труда в течение 2025–2026 годов. При полном переходе на нее должностные оклады военнослужащих Вооруженных сил в среднем увеличатся на 50 %.

Руководитель оборонного ведомства коснулся также вопросов медицинского обеспечения военных пенсионеров.

– В 2024 году в военных лечебных учреждениях пролечено стационарно 53 и оказана клинико-диагностическая помощь свыше 2 600 военным пенсионерам. Санаторно-курортным лечением охвачено более 1200 человек, в том числе свыше 450 военных пенсионеров, – озвучил данные министр обороны.

Свои предложения по совершенствованию военно-патриотической работы, повышению статуса ветерана Вооруженных сил и социальной защите военных пенсионеров изложил председатель Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных Сил» генерал армии Мухтар Алтынбаев.

Мероприятие завершилось награждением ряда ветеранов памятными медалями «100 лет Сагадату Нурмагамбетову».

#казахстан #МО

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