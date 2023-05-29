С 16 по 18 июня в Астане пройдет Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин, передает официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

Соревнования пройдут в двух в дисциплинах «Поединок» и «Самооборона».

За звание лучших будут бороться спортсмены из 30 стран, таких как Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Гана, Германия, Индия, Иордания, Иран, Кыргызстан, Румыния, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла, Китай, Колумбия, Италия, Испания, Перу, США, Сенегал, Таиланд, Чехия, Польша, Молдова, Монголия, Казахстан.

Билеты можно приобрести на сайте ticketon.kz. Турнир будет проходить во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова. Начало в 10:00.