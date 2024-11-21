В Астане стартовал финал Кубка мира по рукопашному бою

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В столице состоялось торжественное открытие финала Кубка мира по рукопашному бою на призы министра обороны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Международные соревнования собрали под сводами столичного Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова свыше 200 сильнейших бойцов из 15 стран мира. Участвовать в поединках будут как мужчины, так и женщины.

В церемонии открытия турнира приняли участие руководcтво Министерства обороны, заслуженные деятели и спортсмены Республики Казахстан, ветераны Вооруженных сил, народные герои Казахстана Токтар Аубакиров и Бахытжан Ертаев.

– Сегодняшний Кубок мира по рукопашному бою – это не просто соревнование. Это уникальная возможность для демонстрации того, как спорт может объединить разные страны и культуры. Спортивное мероприятие такого уровня проходит в нашей стране впервые. Мы гордимся, что наша столица, город Астана стала местом, где сойдутся лучшие бойцы, чтобы показать нам не только свое спортивное мастерство, но и взаимное уважение, – сказал, обращаясь к участникам и гостям турнира, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В завершение церемонии министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов за достижения и вклад развитие рукопашного боя наградили сертификатами и поясами участников мероприятия Кристину Гордиенко, Артема Якова, Владимира Демьянова, Владимира Саакяна, Мухамеда Делале и Омара Чебали.

Организаторами состязаний выступили Центральный спортивный клуб армии Министерства обороны, Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, а также Всеказахстанская ассоциация рукопашного боя.

За звание чемпиона мира и призы министра обороны Республики Казахстан поборются более 200 спортсменов из 15 стран мира.

Казахстанскую команду представят мастер спорта международного класса по рукопашному бою, панкратиону, ММА и жекпе-жек, бронзовый и серебряный призер чемпионатов Азии и мира по рукопашному бою, бронзовый призер ХІХ Азиатских игр ефрейтор Аян Турсын, чемпионы СНГ по рукопашному бою лейтенанты Арман Ерменбет и Айдын Нуриддинов, сержант Санат Садыков, чемпион международного турнира по рукопашному бою призер чемпионата мира по панкратиону Абылай Шакирбеков.

Среди девушек на ринг выйдут служащие Вооруженных сил РК чемпион мира и Азии по ММА, чемпион мира по рукопашному бою Талшын Жуматаева, чемпион Казахстана по панкратиону Зарина Есполова, боец профессиональной лиги восьмиугольника, чемпион международных игр по рукопашному бою Антонина Котляревская.

Чемпионат будет проходить в трех дисциплинах «Поединок», «Самооборона» и «Самооборона 1+1» в десяти весовых категориях среди мужчин и семи – среди женщин.

Победители и призеры турнира будут определены как в личном первенстве, так и в командном зачете.

#Казахстан #Спорт #МО

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