В Белграде состоялись переговоры министров обороны Казахстана и Сербии

В ходе официальной встречи руководителя оборонного ведомства Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с сербским коллегой Братиславом Гашичем были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В рамках программы казахстанская делегация также посетила выставки предприятий оборонно-промышленного комплекса Сербии.

По результатам переговоров были подписаны двухсторонние соглашения в области обороны и план военного сотрудничества на 2025 год.