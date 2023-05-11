В чем подозревают задержанного экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова

Агентство Казахстана по противодействию коррупции проверяет причастность задержанного экс-главы Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Аблая Мырзахметова к совершению других преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Фото: primeminister.kz

Напомним, 10 мая Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова.

«Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

Подозреваемый водворен в ИВС Департамента полиции города Астаны.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений», – проинформировали в Антикоре.

Расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.