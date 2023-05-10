Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали по подозрению в крупной взятке

Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП "Атамекен" в феврале прошлого года.

Фото пресс-службы НПП "Атамекен"

По подозрению в получении крупной взятки задержан экс-глава Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов. В соцсетях называют сумму $30 млн (13,3 млрд тенге), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Антикоре официально признали факт ареста и подтвердили, что начали досудебное расследование. Более детальную информацию обещали предоставить позже.

Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП "Атамекен" в феврале прошлого года. Об этом он сообщил на IX внеочередном съезде Нацпалаты, согласившись с поступающей в его адрес критикой.

Ранее он был членом Госкомиссии по восстановлению экономического роста при президенте РК.

Также был и. о. гендиректора РГП "Казахстан Темир Жолы", ответсекретарем Общественно-консультативного совета при фонде "Самрук-Казына".

В мае 2003 года Мырзахметов уже был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.