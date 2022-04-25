В казахстанских колледжах сократили перечень квалификаций для заочного обучения

Министерство образования и науки РК существенно сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться по 53 квалификациям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН.

Для сравнения: более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Но поскольку такая форма обучения не дает студентам качественных навыков, министерством проведена поэтапная работа по их сокращению. В этот раз заочное обучение исключено по таким профилям подготовки кадров, как «Право», «Образование», «Сервис, экономика и управление» и другие.

«Сегодня требования к подготовке кадров в сфере технического и профессионального образования определяют рынок труда, работодатели. В связи с этим мы активно отходим от заочной формы обучения. Причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники, обучившиеся заочно.

Колледжи все более активно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом, которые, в свою очередь, предоставляют студентам возможность обучаться на рабочих местах. Такая форма называется дуальным обучением. Это уже положительно сказывается на качестве образования.

Из списка квалификаций для заочного обучения исключены невостребованные квалификации, в том числе и те, которые были объединены с учетом идентичности подготовки. И мы продолжим эту работу», – отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.