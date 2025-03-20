Еще 195 стоматологических кабинетов откроется в школах Казахстана

Сегодня, 20 марта отмечается Всемирный День здоровья полости рта, который проводится по инициативе Всемирной стоматологической ассоциации (FDI), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заболевания полости рта, такие как кариес и патологии десен, становятся все более распространенными и могут повлиять на общее здоровье. Важно информировать родителей, детей и подростков, находящихся в группе риска, о профилактике и регулярных стоматологических осмотрах. Профилактические осмотры детей в возрасте от 2 до 17 лет проводятся ежегодно в образовательных учреждениях.

За последние годы в Казахстане выросло количество заболеваний полости рта, включая осложнённые формы кариеса и удаления зубов. У 7 из 10 осмотренных детей диагностируются кариозные зубы. В связи с этим в прошлом году была утверждена Дорожная карта по профилактике стоматологических заболеваний у школьников на 2024-2028 годы. В рамках плана открыто 145 стоматологических кабинетов, а в 2025 году запланировано открытие ещё 195.

Для сохранения здоровья зубов рекомендуется чистить зубы дважды в день, использовать дополнительные средства гигиены, соблюдать рациональное питание и ограничивать потребление углеводов. Также важно посещать стоматолога хотя бы раз в год для профилактики и лечения. В образовательных учреждениях проводятся уроки гигиены полости рта, а также научно-практические конференции для стоматологов и гигиенистов.