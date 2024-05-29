В Конаеве прошел первый этап Qazaq marathon

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Асет Калымов

В международном состязании приняли участие свыше 1 500 любителей бега из нескольких государств

фото Константина Чалабова

В минувшее воскресенье областной центр Алматинской области превратился в яркую спортивную площадку: прошедший здесь легкоатлетический забег собрал участников из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана и Украины. Несмотря на затяжной ливень, профессиональные атлеты, а также бегуны-любители и начинающие спортсмены, разделившись на четыре возрастные категории, успешно пробежали каждый свою дистанцию.

Как отметили организаторы – представители ряда отечественных спортивных клубов, турнир в Конаеве – лишь первый этап Qazaq marathon 2024. До конца года планируется провести еще четыре легкоатлетических забега – в Астане, Актау, Актобе и Павлодаре. Часть стартовых взносов пойдет на участие в мини-марафоне детей из малоимущих семей и воспитанников детских домов. По итогам стартов в каждом из перечисленных городов откроется беговая школа.

Организаторы поставили цель – создать платформу, которая объединит людей разных возрастов и профессий в их стремлении к лучшему. Бег доступен каждому, убеждены спортивные функционеры. Все, что для этого нужно, – пара кроссовок и желание почувствовать себя частью чего-то большего.

Принявший участие в забеге заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев подчеркнул важность развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни. По его словам, одна из главных задач государства – формирование здоровой нации. Qazaq marathon может вдохновить казахстанцев на регулярные занятия физкультурой.

– Это мой 15-й по счету марафон, – отметил алматинец Султан Айгарай. – В легкоатлетических забегах участвую практически со школьных лет, стараюсь не пропускать ни одного турнира. Всем желаю бегать больше, заниматься спортом и быть здоровыми!

Любопытно, что дистанции на 5 и 10 км участники стартов преодолевали в составе команд. Одна из сборных – алматинское ТОО «Техноград». Как отметил глава компании Зия Талгатов, несколько лет назад работники ТОО решили участвовать в марафонах, чтобы укрепить единство и корпоративный дух. Массовые спортивные мероприятия не только приобщают к активному образу жизни, но и положительно влияют на морально-психологический климат в коллективе, стимулируют общий настрой на успех.

Призовой фонд Qazaq marathon составил 4,8 млн тенге. Победители получили грамоты, ценные призы и денежные сертификаты. Чемпионами среди мужчин в дистанциях на 10 и 5 км стали, соответственно, Максим Фроловский и Ислам Амангос из Казахстана. Среди женщин отличились Светлана Куделич (Беларусь) и казахстанка Арина Гладышева. В число других призеров, помимо казахстанских атлетов, вошли россиянин Константин Баранов и украинка Катерина Васильченко.

Участники марафона выразили огромную благодарность организаторам за замечательный спортивный праздник, незабываемые впечатления.

#Спорт #марафон #Конаев #Qazaq marathon

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