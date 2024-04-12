В МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины в Алматы

В министерстве указали на неисполнение подрядчиком обязательств по строительству плотины, в связи с чем есть угроза жизни для 30 тысяч жителей Алматы, сообщает Kazpravda.kz
«Министром по чрезвычайным ситуациям РК Ариновым Ч.С. при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тыс.жителей г.Алматы), в связи с чем им был инициирован вопрос перед руководством «Казселезащита» по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения. По результатам рассмотрения, возбуждено уголовное дело и ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации», - говорится в сообщении МЧС.
Напомним, что в трех регионах Казахстана расследуют дела по паводкам, в частности, ряд компаний подозревается в невыполнении строительных работ, из-за чего произошли серьезные подтопления сел и дач.