В МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины в Алматы

«Министром по чрезвычайным ситуациям РК Ариновым Ч.С. при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тыс.жителей г.Алматы), в связи с чем им был инициирован вопрос перед руководством «Казселезащита» по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения. По результатам рассмотрения, возбуждено уголовное дело и ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации», - говорится в сообщении МЧС.