В трех регионах Казахстана расследуют дела по паводкам

В частности, ряд компаний подозревается в невыполнении строительных работ, из-за чего произошли серьезные подтопления сел и дач, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК

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По данным агентства, должностные лица ТОО в области Улытау заключили договор с госучреждением на общую сумму 485,5 млн тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью 2 км для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка.

«Однако, выяснилось, что подрядчиком фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 млн тенге. В то же время в адрес ТОО уже перечислено 400 млн тенге согласно актам выполненных работ. Как следствие указанных действий, затоплены 26 домов, эвакуированы 174 человека», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

В Актобе идет расследование в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление «Магаджанскую» плотину. Установлено, что в 2014 году плотина была передана в доверительное управление в частную компанию, с целью ведения рыбного хозяйства. Однако, данное ТОО ненадлежаще содержали ее.

5 апреля 2024 года произошел прорыв «Магаджанской» плотины, в результате паводков эвакуированы 215 человек из села Бескоспа, Кызылту и Табантал Алгинского района, а также жители садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и Каргалы г.Актобе.

Досудебное расследование продолжается.

«В Алматы ТОО, проводившее строительство плотины на реке Аксай, подозревается в хищении бюджетных средств. Отмечается, что ТОО реализовало проект «Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай». Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 млн тенге», - сообщили в АФМ.

В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в пресс-службе.