В Нацгвардии МВД стартовал фотоконкурс «Семья в погонах»

В преддверии Дня Независимости, в войсках правопорядка с 12 по 26 декабря проводится фотоконкурс «Семья в погонах»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Фотоконкурс организован с целью формирования позитивного образа семьи военнослужащих, популяризации семейных ценностей в Национальной гвардии и обществе, а также заботы родителей о детях и привития им уважения к старшим, других традиций и нравов, пропаганды прочности браков, их активного участия в общественной деятельности и жизни воинских коллективов.

В Конкурсе участвуют семьи военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии, где оба родителей являются военнослужащими или проходили воинскую службу. Возраст участников не ограничен. Участники конкурса должны предоставить фотоснимки, где они будут одеты в военную форму или на фото должны быть атрибуты службы в виде фона.

Голосование будет проходить на официальной странице Национальной гвардии в «Instagram» national_guard_kaz.

Победители будут определяться по количеству понравившихся отметок и будут награждены дипломами и призами Заместителя Министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией.