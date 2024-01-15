В ожидании спортивных праздников

Спортивный год начинается с IV юношеских зимних Олимпийских игр в Канвоне (Южная Корея), сообщила Айгуль Бектенова, заместитель председателя Комитета спорта и физической культуры Минис­терства туризма и спорта, на площадке Службы центральных коммуникаций. По ее словам, эти игры пройдут с 19 января по 1 февраля. В них примут участие 1 800 спортсменов из 70 стран мира. Всего будет разыг­ран 81 комплект медалей. Наши спортсмены прошли все отборочные этапы и выиграли 29 путевок на эти Игры. Ожидается подтверждение еще одного направления.

Стоит отметить, что в этом году отечественные спортсмены примут участие еще в нескольких важных соревнованиях. Со 2 по 12 марта в турецком городе Эрзуруме пройдут ХХ зимние Сурдлимпийские игры. В них планируется участие около 500 спортсменов из 35 стран мира. В семи видах спорта будут разыг­раны 38 комплектов медалей. Тридцать спортсменов национальной сборной Казахстана примут участие в состязаниях по трем видам спорта.

Главное спортивное событие года ждет нас в Париже, где с 26 июля по 11 августа пройдут XXXIII летние Олимпийские игры. На них 10 500 спортсменов из 205 стран мира будут бороться за 329 комплектов медалей по 32 видам спорта. В настоящее время казахстанцами завоевано 17 лицензий по восьми видам спорта. До июня наши спортсмены примут участие в 90 лицензионных и рейтинговых соревнованиях. Подготовка спортсменов идет в соответствии с намеченными планами.

Айгуль Бектенова также сообщила, с 28 августа по 8 сентября в Париже (Франция) пройдут XVII летние Паралимпийские игры. В Играх планируется участие 4 400 спортсменов из 184 стран мира. В 22 видах спорта будут разыграны 549 комплектов медалей. В настоящее время получено восемь лицензий.

Серьезный экзамен ждет и нашу страну как хозяйку одного из крупнейших состязаний года – с 8 по 14 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Планируется, что в них примут участие около 4 тыс. спортсменов из почти 100 стран. Накануне Игр был создан специальный оргкомитет.

С 15 по 30 октября в Тегеране (Иран) пройдут Азиатско-Тихоокеанские игры. В соревнованиях планируется участие 34 государств по 23 видам спорта. Национальная сборная Казахстана выступит в десяти видах спорта. И в этом году в нашей стране планируется провести шесть чемпионатов мира и семь Азиатских игр.

– В Казахстане открыт Национальный антидопинговый центр, который проводит регулярные осмотры спортсменов. В 2019 году страна приняла решение об ужесточении мер по допингу и внесла соответствующие изменения в закон, – напомнила Айгуль Бектенова.