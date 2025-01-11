В поисках компромисса

Колонка обозревателей
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Аскар Бейсенбаев

Небольшой скандал, разгоревшийся в последние дни вокруг детских команд, входящих в систему хоккейной команды «Барыс», частично разрешен.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним: в первые дни нового года появилось сообщение, что сразу несколько детских команд различных возрастов досрочно могут завершить участие в первенстве России, где наши ребята уже довольно долгое время соревнуются с местными дружинами. Вначале говорилось о том, что это связано только с экономией средств. Но вот буквально позавчера вышло и официальное разъяснение от генерального директора «Барыса» Нурлана Оразбаева по ДЮСШ и по системе подготовки юных хоккеистов. Сразу же отметим, что «спорная волна» пошла от родителей и дошла до министерства, курирующего спорт, после чего гендиректор клуба побывал на встрече с главой ведомства Ерболом Мырзабосыновым.

«По итогам встречи с министром туризма и спорта обсудили текущие вопросы по клубу, и было принято решение о продолжении участия юношеских команд ДЮСШ в сезоне 2024⁄2025. Дальнейшее участие нашей школы в Межрегиональных соревнованиях Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов будет обсуждаться по итогам текущего сезона», – заявил Нурлан Оразбаев.

Также гендиректор отметил, что фондом поддержки туризма и спорта Sport Qory была оказана финансовая помощь, но при этом подчеркнул: финансовая составляющая в данном вопросе была не самой главной. Он напомнил, что наши детские юношеские команды участвуют в чемпионате Казахстана и в первенстве России, где в общей сложности проводят около 60–70 игр, а это, по его мнению, запредельные физические и психоэмоциональные нагрузки для ребят. Время, затраченное на частые поездки, а в среднем за сезон команда проводит 40–50 дней в дороге, юные спортсмены могли бы использовать для тренировочного процесса. При этом Оразбаев привел в пример шведскую школу хоккея, где в детском хоккее запрещено играть на результат и подготовка ребят сконцентрирована именно на тренировках. Только после 12 лет они начинают участвовать в официальных чемпионатах страны.

Вместе с тем некоторые родители не совсем согласны с такой трактовкой. Прежде всего, причем вполне справедливо, они возмущены тем, что о действиях руководства команды они не были проинформированы заранее. Если бы их предупредили о возникшей проблеме с финансированием, то они хотя бы попытались найти спонсоров.

То же касается и тренировочного процесса, и участия только в первенствах республики. По мнению родителей, тренировки должны обязательно приводить к результату, и именно в соревнованиях с сильными соперниками, к которым относятся российские команды (одни из мировых лидеров в этом виде спорта). И благо бы в Казахстане по их возрасту везде была конкуренция... Кстати, юные барысовцы часто побеждают некоторые команды из других городов с двузначным счетом.

Что бы еще хотелось сказать по этому поводу. Родители, конечно, правы в своих претензиях. Но нужно понимать и клуб, у которого сейчас есть и другая, более глобальная, задача – повышение общего мастерства не только своих воспитанников, но и в целом казахстанского хоккея. Плохо то, что свои планы руководство оставляло внутри и не знакомило с ними. И теперь нужен здравый компромисс, который, надеемся, и будет окончательно найден по завершении сезона, а не в самый разгар турниров.

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#Спорт #хоккей #ДЮСШ #Барыс

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