В Президентском центре прошла конференция «Укрепление научного сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии»

Президентским центром Республики Казахстан совместно с Региональным офисом ЮНЕСКО была проведена международная научно-практическая конференция «Укрепление научного сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии», приуроченная к Международному десятилетию наук в интересах устойчивого развития

Мероприятие направлено на формирование международного и межрегионального научного партнерства в Центрально-Азиатском регионе, способствующего расширению исследований и обмену инновационными идеями в области устойчивого развития.

Как отметил в своей приветственной речи директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат. глава государства на апрельском заседании Национального совета по науке и технологиям этого года подчеркнул, что отечественная наука не должна существовать в отрыве от насущных вопросов общества. Государству необходимы рекомендации, обоснованные комплексными научными исследованиями. Наука должна идти навстречу государственному менеджменту, создавая сильные экспертно-аналитические центры способные обеспечивать эффективность принимаемых решений.

И.о. директора Регионального офиса ЮНЕСКО в г. Алматы Амир Пирич выделил важность интеграции традиционных знаний коренных народов Центральной Азии с современными научными методами. Он призвал к укреплению научной инфраструктуры, инвестированию в молодых исследователей и развитию международного партнерства.

В свою очередь, президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев выступил с предложением заключить меморандум между Национальной академией наук и ЮНЕСКО по созданию научно- исследовательских центров и лабораторий в Казахстане. Он выразил надежду, что подобная совместная работа на системной основе будет способствовать укреплению научного сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии.

По словам директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Еркина Тукумова вопрос глубокого междисциплинарного изучения Центрально-Азиатского региона требует дальнейшей проработки. В настоящее время на базе КИСИ создается специальная научная школа по изучению Центральный Азии, где будут задействованы специалисты из различных областей: социологи, политологи, экономисты, климатологи и др.

В ходе своего выступления генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков рассказал о завершении большого уникального комплексного экологического обследования всей территории Семипалатинского испытательного полигона площадью более 18 тысяч квадратных километров. Теперь радиационная ситуация на данной территории полностью известна. С учетом полученных результатов исследований, на сегодня порядка 8 тыс. кв.км. еще остается в рамках новых границ полигона, в то время как около 10 тыс. кв.км. уже может быть отдано в народное хозяйство для использования в различных целях, начиная от сельскохозяйственных, заканчивая организацией производства, добычей природных ископаемых.

Своим мнением поделился и первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акромжан Неъматов. Он считает, что реализации целей в области устойчивого развития, как в глобальном масштабе, так и в регионе могло бы способствовать принятие программы академической мобильности в Центральной Азии. Это позволило бы вовлечь в процесс развития регионального сотрудничества молодых специалистов и экспертов, ведущие вузы, научно-исследовательские центры, технопарки и бизнес. В качестве платформы для отработки реализации такой программы могла бы выступить Конференция министров образования стран Центральной Азии.

Итогом пленарного заседания стало оглашение Обращения участников международной конференции, разработанное учеными-исследователями в ходе данного мероприятия.

В документе отражено следующее:

- текущая ситуация по этическим аспектам науки, рекомендации по свободе и безопасности исследований, а также по этическим аспектам исследований в Центральной Азии;

- рекомендации по международному финансированию научных исследований;

- рекомендации по финансированию научных исследований со стороны Правительства РК;

- рекомендации по вопросам ответственности научных учреждений и ученых перед обществом.

Все рекомендации в последующем будут переданы в Министерство науки и высшего образования РК для дальнейшей работы.