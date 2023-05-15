В столице прошли соревнования по бегу среди любителей

В Ботаническом саду Астаны стартовала серия соревнований Astana run challenge на дистанции 10 километров. В мероприятии приняли участие около 400 жителей и гостей города, сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

По словам организаторов, мероприятие, направленное на развитие массового спорта, состоит из трех соревнований. Его первый этап начался в Ботаническом саду. Второй этап пройдет 20 августа в Центральном парке, а финал – 17 сентября в Триатлон парке.

«Поздравляю жителей Астаны с участием в первом этапе забега! Мероприятие, организованное с целью популяризации массового спорта, проходит в одном из замечательных парков нашего города. Желаю удачи и побед каждому участнику сегодняшнего дня!" - выразил свою благодарность президент Федерации триатлона по городу Астане Евгений Больгерт.

Спортивное мероприятие поддержали и приняли в нем участие не только жители, но и сотрудники посольства Индонезии в Астане.

На каждом этапе победители определяются в зависимости от возраста: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше.

В конце мероприятия победители были награждены денежными призами, медалями.