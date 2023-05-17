В столице стартовал прием заявок на городской тур конкурса «Мерейлі отбасы»

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Аманжолова Айман
[email protected]

В столице стартовал прием заявок для участия в городском туре Национального конкурса «Мерейлі отбасы», передает официальный сайт акимата Астаны.

 

фото с сайта акимата Астаны

Основными целями конкурса являются укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака; повышение ответственности родителей в воспитании детей; пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и престарелых родителях; продвижение положительного имиджа казахстанской семьи.

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копий свидетельств о рождении детей;
2) копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей;
3) копии свидетельства о заключении брака;
4) копии свидетельства о смерти, в случае смерти одного из родителей (при наличии);
5) копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи;
6) рекомендательные письма от юридических и (или) физических лиц (не менее двух);
7) копии документов, подтверждающих трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи;
8) копии документов, подтверждающих участие в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество);
9) согласие на сбор и обработку персональных данных.

Отметим, что при неполном пакете документов комиссия в течение двух рабочих дней со дня представления заявки возвращает их обратно.

Повторно документы можно подать в течение трех дней. Семьи, представившие документы позже указанного срока, участия в конкурсе не принимают. Представленные документы не возвращаются.

Заявки на участие принимаются до 15 июня на электронную почту: [email protected] (в pdf формате).

Подробную информацию об условиях участия можно узнать по телефонам: 8 7172 55 67 08, 8 7172 55 67 01. 

#Астана #конкурс #семья

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