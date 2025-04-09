В Таджикистане почтили память погибших на таджико-афганской границе воинов-казахстанцев

Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Состоялась церемония возложения цветов к Монументу воинам-казахстанцам, погибшим 7 апреля 1995 года при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов, Командующий Внутренними войсками МВД РТ, генерал-майор Рауфзода Сухроб, представители иностранных дипломатических миссий, Cоюза ветеранов-интернационалистов, ветераны Пограничной службы и военнослужащие Таджикистана.

Казахстанский дипломат отметил, что в январе 1993 года Главы государств СНГ подписали Соглашение о совместной охране таджикско-афганской границы от бандформирований. В целях реализации данного Соглашения в Казахстане был сформирован сводный батальон из военнослужащих Министерства обороны, Пограничной службы КНБ и Внутренних войск МВД Республики Казахстан, который на протяжении 8 лет выполнял правительственную задачу по охране таджикско-афганской границы. За этот период более 10 тысяч казахстанских солдат и офицеров прошли службу по защите южных рубежей СНГ, оказывая помощь братскому народу Таджикистана.

«Ровно 30 лет назад в Пшихаварском горном ущелье Дарвазского района казахстанская седьмая сводная рота попала в засаду и в результате пятичасового боя потеряла 17 военнослужащих, десятки получили ранения. Сейчас, как и в те трудные времена, мы стоим плечом к плечу с ветеранами тех событий, чтобы почтить память наших воинов. Хотелось бы пожелать всем мирного неба над головой, чтобы Вооруженные силы Республики Казахстан и Республики Таджикистан только на учениях применяли свои знания и опыт» - подчеркнул В.Туреханов.

Участники мероприятия отметили, что в Таджикистане чтут память воинов-казахстанцев, которые ценою жизни выполнили свой воинский долг, остались верны воинской присяге. Они навечно будут в памяти тех, кого они защищали.

В память о подвиге казахстанцев в 2007 году парке имени Фирдавси города Душанбе и в 2019 году на месте службы погибших ребят в Дарвазе установлены памятные мемориальные плиты, к которым каждый год люди приносят цветы.

 

 

#Казахстан #Таджикистан #память #МО

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