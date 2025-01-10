В Уральске введены в эксплуатацию новые объекты бригады территориальной обороны

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В торжественном открытии новых объектов войсковой части 99250 Вооруженных сил приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и ветераны Вооруженных сил

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил значение этого события в плане повышения боеготовности и укрепления обороноспособности страны.

– Сегодня мы наглядно можем увидеть, как выполняется поручение Президента о совершенствовании инфраструктуры оборонного ведомства. Территориальная оборона играет важную роль в системе военной организации государства, призванной обеспечить защиту его суверенитета и территориальной целостности. Завершение первого этапа строительства объектов бригады – результат тесного сотрудничества нашего министерства и местных исполнительных органов, – подчеркнул он.

В знак открытия новых объектов почетные гости мероприятия разрезали символическую ленту и провели осмотр новых зданий и сооружений.

На начальном этапе введены в эксплуатацию штаб воинской части, две казармы, контрольно-пропускной пункт, плац для строевых занятий и подъездные пути.

Как сообщил командир бригады территориальной обороны полковник Расул Закиров, в последующем предполагается строительство учебного и спортивного корпусов, столовой, клуба, складов и обустройство технической территории.

Отметим также, что по итогам боевого состязания среди подразделений теробороны войсковая часть 99250 два года подряд занимала первое место. Весной 2024 года личный состав бригады территориальной обороны Западно-Казахстанской области был задействован в противопаводковых мероприятиях. В борьбе с водной стихией бойцы части выполняли тяжелую физическую работу, возводя рукотворные дамбы из мешков с песком, оказывали помощь населению в ходе эвакуации. Именно в этот период особенно ярко проявилось единение военнослужащих с народом.

#Казахстан #уральск #МО

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