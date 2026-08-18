Оценка за ежедневную работу

Как сообщила первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова, пересмотр системы основан на обращениях родителей, предложениях педагогов, результатах мониторинга учебных достижений, а также отечественных и международных исследованиях.

В первом классе оценки, как и преж­де, выставляться не будут.

Одно из главных новшеств – увеличение доли формативного оценивания в четвертной отметке с 25 до 50%. Оно будет проводиться по шкале от 1 до 10 баллов и учитывать совокупную работу ребенка на разных этапах урока, а не результат одного задания. В течение четверти педагог должен оценить каждого ученика по каждому предмету не менее чем на 30% проведенных уроков.

Вместо суммативного оценивания за раздел вводится промежуточное оценивание после завершения каждого раздела программы. Максимальный балл составит до 12 баллов во втором классе, до 14 – в третьем и до 16 – в четвертом. Отдельного суммативного оценивания за четверть не будет, поэтому число оценочных работ сократится на одну.

– Это снижает оценочную нагрузку на ребенка. Педагог, в свою очередь, освобождается от необходимости разрабатывать и проверять задания для суммативного оценивания за четверть, – отметила Шынар Акпарова.

Изменится и содержание заданий. Акцент будет сделан не только на проверке знаний, но и на способнос­ти применять их на практике. По языковым предметам и математике письменные работы больше не будут выполняться на готовых шаблонах или заранее подготовленных бланках ответов. Ученики станут выполнять их в тетрадях, самостоятельно формулируя и записывая ответы. Такой подход, как пояснили в Министерстве просвещения, должен способствовать развитию калли­графии, концентрации внимания и навыков запоминания.

Оценивание распространится и на предметы, по которым ранее результаты отдельно не выставлялись: «Цифровая грамотность и искусственный интеллект», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». По ним предусмотрены практичес­кие, творческие, проектные, исследовательские, спортивные, индивидуальные и командные работы.

Четвертная оценка будет формироваться автоматически: 50% составят результаты формативного и еще 50% – промежуточного оценивания. Модерацию результатов в начальных классах отменят, для педагогов усилят централизованную методическую поддержку. При оценивании детей с особыми образовательными потребностями будут учитываться их индивидуальные особенности.

В итоге новая система должна точнее отражать прогресс ребенка в течение всей четверти и снизить значение разовой контрольной работы.