Произведениям классика необходимо новое прочтение

На площадке СЦК
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Идеи Абая Кунанбаева не утратили актуальности и в наши дни, однако способы их изучения и популяризации меняются вместе с обществом.

фото СЦК

Сегодня произведения мыслителя исследуют с помощью цифровых технологий, переводят в электронный формат и адаптируют для коротких видео. О том, как сохранить при этом точность текста и смыслов, говорили эксперты на круглом столе в СЦК при Президенте РК.

Как отметил главный научный сотрудник НИИ тюркологии, доктор филологических наук Шакир Ибраев, актуальность мыслей Абая о характере человека, общественных отношениях, справедливости и искреннос­ти находит подтверждение в современной жизни. По его словам, со времени обретения независимости об Абае опубликованы сот­ни монографий и научных статей. Однако это не означает, что его наследие изучено исчерпывающе. Сегодня абаеведению необходимы новые теоретические подходы, позволяющие рассматривать произведения классика в контексте изменившегося общества.

Новые направления уже появляются. Ученый секретарь НИИ «Академия Абая» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, кандидат филологичес­ких наук Айман Актанова сообщила, что с момента создания НИИ в 2019 году здесь опубликованы 94 научные монографии.

В Казахстане в рамках грантового и прог­раммно-целевого финансирования науки в 2020–2027 годах реализуются 17 проектов, связанных с жизнью, творчеством, философией и языком Абая. В них задействованы 11 научных организаций и университетов пяти регионов.

Одним из заметных направлений становится цифровизация абаеведения. Соз­даются корпус языка Абая, электронные словари и каталоги, научные базы данных, системы разметки текстов. Продолжается и работа с первоисточниками – рукописями Мурсеита 1905, 1907 и 1910 годов и рукописью Турагула.

В перспективе материалы об Абае должны стать еще доступнее. Руководитель управления книжного дела Комитета архивов, документации и книжного дела Минис­терства культуры и информации Алмаз Мырзахмет рассказал о создании единой национальной электронной платформы, которая объединит библиотеки страны. Наследие Абая планируется представить в системе отдельным модулем.

Цифровая среда ставит перед исследователями и новый вопрос: насколько достоверен стремительно растущий контент об Абае? Сегодня с помощью искусственного интеллекта за считаные минуты можно создать короткий ролик, мультфильм или образовательный материал. Участники круг­лого стола считают, что запрещать подобные технологии бессмысленно, но научный контроль за ними вести необходимо.

По словам экспертов, сгенерированный ИИ контент часто содержит ошибки. Поэтому материалы должны проходить хотя бы минимальную фильтрацию и рецензирование. Такой подход уже применяется при подготовке электронных учебных материалов: созданные с использованием ИИ видео проходят проверку и экспертизу. Особенно важно это для социальных сетей, где короткий цифровой контент зачастую становится первым знакомством молодого поколения с классиком.

Меняется вслед за технологиями и сама текстология. Наряду с традиционным исследованием рукописей формируется ее современный цифровой формат. Поэтому задача сегодняшнего абаеведения – не просто перевести наследие поэта на новые носители, а сохранить точность текста и смыслов.

При этом участники встречи напомнили: актуальность Абая определяется прежде всего не технологиями, а вопросами, которые он ставил перед обществом.

Не менее современно звучит мысль из Шес­того слова назидания о том, что единство должно заключаться «не в имуществе, а в умах». Материальная выгода способна объединить людей лишь на время, утверж­дал Абай, тогда как настоящее единство строится на общности разума и ценностей. Еще более широкий смысл сегодня приоб­ретают известные слова Абая: «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» – «Люби все человечество, как родного брата».

Меняются технологии, формы общения и способы чтения, но вопросы о человеке и его отношении к другим людям остаются прежними.

#круглый стол #день Абая #СЦК

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