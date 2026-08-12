Что ты можешь сделать для своей страны?

На площадке СЦК
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Каждый третий житель Казах­стана относится к категории молодежи: в стране насчитывается около 6 млн молодых граждан. И Международный день молодежи, который отмечается 12 августа, – повод говорить не только о государственной поддержке, но и о том, что сами молодые казахстанцы уже делают для своей страны.

фото СЦК

По данным Научно-исследовательского центра «Молодежь», 82,7% молодых казахстанцев смот­рят в будущее спокойно, уверенно и с оптимизмом. Задача государства, отметил вице-министр, – подкрепить этот настрой возможностью получить качественное образование, найти достойную работу, приобрести жилье, открыть свое дело, реализовать талант и быть услышанным.

Одним из инструментов под­держ­ки стали молодежные гранты и премии. Только на «Тәуелсіздік ұрпақтары» в этом году поступило более 2 тыс. заявок – на 34,5% больше, чем в 2025-м. Авторы 30 лучших проектов получат по 3 млн тенге.

Все заметнее молодежь заявляет о себе и в креативной экономике: здесь сегодня работают 46 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, где занято около 156 тыс. человек.

Активно молодые люди участвуют и в общественной жизни. В стране насчитывается более 300 тыс. волонтеров, а мероприятия инициативы «Таза Қазақстан» объединили свыше миллиона молодых казахстанцев.

Пример того, как молодежь сама включается в решение социальных проблем, привел председатель общественного фонда «Будущее без наркотиков» Жандос Актаев. В рамках движения «Есірт­кісіз Қазақстан» его участники противодействуют распростра­нению наркотиков, в том числе в цифровой среде. Активистами выявлено более 5 тыс. интернет-ресурсов и онлайн-магазинов,­ связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Еще одно направление – профилактика лудомании. Фонд участвовал в комплексном исследовании этого явления и разработке предложений по противодействию игровой зависимости.

Сам Жандос Актаев в свое время стал обладателем гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары». Благодаря ему был запущен проект «Құқық кезек», направленный на повышение правовой грамотнос­ти: профессиональные юристы бесплатно и доступно разъясняли гражданам правовые вопросы на казахском и русском языках.

О том, как молодое поколение меняет культурную среду, рассказал 31-летний главный режиссер Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова Али Бидахметов. Практически весь коллектив театра – молодые специалисты, и одна из задач сегодня – говорить со сверстниками на понятном им языке.

Такой подход уже дает результат. Например, около 80% зрителей мелодрамы «Танакөз» по произведению Мухтара Шаханова составила молодежь. Также современный театр осваивает и совсем новые инструменты. В частности, Али Бидахметов рассказал, как при создании спектаклей коллектив использует искусственный интеллект.

#молодежь #СЦК

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