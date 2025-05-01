Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев с Днём единства народа

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Глава государства убеждён, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана. Об инициативах, которые консолидируют казахстанцев, наша редакция побеседовала с представителями АНК.

По мнению председателя Мангистауского областного этнокультурного объединения "Дагестан" Юсупа Шахшаева, День единства народа Казахстана является фактором, объединяющим наш народ.

«Мы поздравляем друг друга с праздником, собираемся под шаныраком за прекрасным дастарханом в кругу друзей. Проводим мероприятия, посвящённые Дню единства: турниры по футболу, шахматам, детские конкурсы, концертные программы. Проводятся мероприятия, посвященные культуре различных этносов населения страны. В этот день казахстанцы чествуют основной принцип, заложенный государством в отношениях между людьми – «Единство в многообразии!», - подчеркнул Юсуп Шахшаев.

Поздравляя казахстанцев с Днём единства народа, Президент отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня основания АНК – уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия.

На прошедшей сессии Ассамблеи народа Казахстана наш Президент указал на наиболее важные направления для укрепления единства и сплочённости. В первую очередь важно решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв единства и согласия в стране. В мире много недоброжелателей, которые хотят сеять вражду между людьми разных национальностей, и это надо пресекать накорню, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Необходимо проводить ликвидацию и устранение причин возникновения этносоциальной напряжённости. Для этого надо принять меры по улучшению экономического и социального положения граждан. Нужно развивать поликультурную среду и общий государственный язык. Необходимо с уважением относиться к культуре, традициям и идентичности каждого гражданина Казахстана. Многонациональность – это наше преимущество. Кроме того, Ассамблее необходимо более тесно работать с государственными органами и политическими партиями. АНК – орган народного представительства. Президент заявил, что в РК будет выстроена последовательная и научно обоснованная политика. Она будет основываться на анализе социально-экономического и культурного состояния разных этнических групп в стране.

Ещё одна ключевая задача, на которой, по словам председателя Мангистауского областного этнокультурного объединения "Дагестан", акцентировал внимание Глава государства на сессии АНК – это усиление работы Ассамблеи в регионах. Важна поддержка проекта «Елдесу және татуласу», необходимо масштабировать его по всей стране. Необходимо шире продвигать идеи единства и согласия через СМИ, особенно в регионах, оказывать поддержку журналистам, которые печатаются на языках этносов Казахстана. Нужно развивать идею «Единство в многообразии», для этого важно задействовать потенциал управления культуры через театры, музеи и кино, - отметил эксперт.

Ассамблея народа Казахстана играет важную и значительную роль в сохранении межэтнического мира и стабильности в государстве. Институт медиации, который выполняет действенную роль в регулировании возникающих и назревающих конфликтов, институт семейных ценностей, институт меценатства – это всё АНК. Можно перечислять многие вещи. Всё это возродилось из народной традиции благодаря Ассамблее народа Казахстана и той политике, которую ведёт Президент. Опыт нашей АНК перенимают многие зарубежные страны, и мы горды этим. Уникальность нашей Ассамблеи в том, что возглавляет её наш Глава государства и участвует в ней весь народ Казахстана, - заявил Юсуп Шахшаев.

Этнокультурное объединение «Дагестан» было образовано 5 декабря 1997 года. Главными целями и задачами организации остаются сохранение мира и согласия в регионе, а также сохранение обычаев, традиций и языка народов Дагестана, проживающих в Мангистау.

На территории Мангистауской области проживает одиннадцать народностей Дагестана. Это – учителя, строители, нефтяники, врачи, бизнесмены, творческие люди, все мы – граждане Казахстана и трудимся на благо нашей Родины. Проводим мероприятия, фестивали, концерты, занимаемся благотворительностью – это всё то, что позволяет сохранять мир, согласие и единство. При этнокультурном объединении «Дагестан» действует воскресная школа, где изучают традиции, обычаи и культуру Казахстана и Дагестана. Имеется три танцевальных ансамбля. Наши ребята-спортсмены защищают честь Мангистау и Казахстана на площадках республиканского и мирового уровня. Вся работа, проводимая представителями нашего этнокультурного объединения, направлена на воспитание подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма.

По словам председателя Мангистауского областного этнокультурного объединения "Дагестан", Ассамблея народа Казахстана проводит большую работу с молодёжью, вовлекая её во все сферы жизни: науку, производство, политику и т. д.

При АНК активно действует молодёжное движение, которое образовано по инициативе Президента – «Ассамблея жастары». Это волонтёрство, меценатство, благотворительность, это наше будущее. В приоритете у Ассамблеи народа Казахстана остаётся и работа по развитию государственного языка. Казахский – язык единения. Сейчас молодые люди всё чаще проявляют интерес к его изучению. В целом хочу отметить, что после создания организации «Ассамблея жастары» участие молодёжи в деятельности АНК заметно возросло, - подытожил Юсуп Шахшаев.

Этот аспект подчёркивает и председатель Русской общины Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких. По её словам, ключевую роль в становлении социально активного и сознательного гражданина играет воспитание таких ценностных качеств, как чистоплотность, прилежность и ответственность. Именно на важности их прививания каждому казахстанцу ранее акцентировал внимание Президент Касым-Жомарт Токаев.

Важно, чтобы каждый молодой человек понимал свою значимость в обществе и осознавал, что его личные усилия способствуют общему развитию. Сегодня молодые казахстанцы активно вовлечены в общественную жизнь, и ярким примером служит работа организации "Ассамблея Жастары", которая создала уникальную платформу для реализации идей, обмена опытом и совместного поиска решений актуальных проблем. Общество, в свою очередь, должно всячески поддерживать такую инициативу и вдохновлять молодёжь на активные действия, поскольку это является основой для формирования светлого будущего нашей страны.

Только объединяя наши усилия, осознавая значимость личной ответственности и проявляя настойчивое стремление к созиданию, мы сможем направить нашу страну к устойчивому развитию и процветанию, - считает Елена Семидоцких.

Активное участие представители АНК принимают в экологической акции «Таза Қазақстан». Кампания имеет огромное значение. Она пробуждает у граждан чувство ответственности за окружающую среду и свою страну. Результаты участия казахстанцев в акции показывают, что население активно поддерживает инициативы, направленные на улучшение качества жизни и сохранение природы. Однако необходимо продолжать увеличивать осведомлённость о важности таких действий и вовлекать больше казахстанцев в активную деятельность, что позволит добиться заметных результатов для будущих поколений.

Гражданская сплочённость и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев. По словам председателя Русской общины Северо-Казахстанской области, роль представителей Ассамблеи в развитии диалога между обществом и государством нельзя переоценить.

Укрепление межэтнического согласия и стабильности проявляются во множестве аспектов государственной политики. Как сказал наш Президент: "Мы разные, но мы равные". Принципы равенства и справедливости проходят через все сферы жизни, включая законодательство и социальную политику. Все граждане, независимо от этнической принадлежности, обладают равными правами и возможностями. Наш Глава государства Касым-Жомарт Токаев прав, утверждая, что Ассамблея народа Казахстана на протяжении 30 лет стала символом единства, равенства, мира и гармонии в нашем многонациональном обществе. АНК сыграла и продолжает играть важную роль в формировании сознания граждан о необходимости диалога и взаимопонимания между разными этническими группами. Я разделяю позицию Главы государства, и считаю, что Ассамблея не только способствует укреплению общественного согласия, но и является важным инструментом в разрешении межэтнических конфликтов и предотвращении напряжённости. АНК создаёт платформу для всех граждан Казахстана, чтобы они могли выразить свои интересы и озвучить потребности.

Представители Русской общины СКО активно участвуют в сохранении и распространении своей культуры.

Мы организуем фестивали и культурные мероприятия, например, такие как недавнее торжество в честь 185-летия П.И. Чайковского, сейчас готовим мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, участвуем в различных благотворительных акциях. Уже не один год помогаем гражданам, пострадавшим от паводков и т. д. Наша работа включает и выезды в районы для встречи с населением, в школы, где мы обсуждаем важность сохранения единства, межэтнического согласия и суверенитета страны. Мы активно изучаем казахский язык, и с каждым годом число желающих его освоить – растёт, - подчеркнула Елена Семидоцких.

Поздравляя казахстанцев с праздником, Президент отметил, что мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия.

День единства народа Казахстана — это важный праздник, символизирующий взаимопонимание всех этносов, проживающих в стране. Он способствует социальной сплочённости, уважению и дружбе между народами, подчёркивая ценность мультикультурного общества и общую идентичность РК. Ключевую роль в государственном управлении и развитии гражданского общества играет Ассамблея народа Казахстана, являясь связующим звеном между этническими группами и Правительством, продвигая интересы и мнения различных этносов в процессе принятия решений. Это важно для формирования более гибкого и отзывчивого государства, способного учитывать потребности всех граждан. В период паводков 2024-2025 годов АНК активно участвовала в акциях по сбору и распределению гуманитарной помощи, строительству дамб, эвакуации граждан, обеспечении питания и др. Всё это укрепляет социальные связи и доверие внутри общества.

Ассамблея должна работать как общенародный орган, объединяющий всех граждан Казахстана вокруг наших общих ценностей и целей, - резюмировал Президент.

Что касается соответствия АНК обозначенным задачам, то заверяю, что Ассамблея всегда стремилась и стремится объединять граждан вокруг общих ценностей. Тем не менее, работа в этом направлении требует постоянного укрепления, особенно в условиях меняющегося мира. Сегодня модель общественного согласия, сформированная в Казахстане, вызывает интерес за рубежом именно благодаря своей уникальности и эффективности. АНК воспринимается как пример того, как различные этносы могут сосуществовать в гармонии, и это создаёт положительный имидж страны на международной арене, - закончила мысль Елена Семидоцких.