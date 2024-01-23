Визит делегации Башкортостана

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Казахстан - многонациональная страна, где проживают представители сотен национальностей. Кроме казахов, составляющих коренное население данной территории, здесь нашли свою вторую родину не только насильственно перемещенные народы, но и немало жителей других стран. В силу различных причин стали гражданами Казахстана башкиры и татары

Фото: kazpravda.kz

В годы царизма они переселялись в казахскую среду, избегая безземелья и бесправия, а также в стремлении сохранить свои религиозные верования. Немало башкир и татар были вынуждены скрываться среди казахов после поражения очередного восстания против царской власти. Местное население принимало их с открытой душой, оказывая необходимую помощь переселенцам. Близость языков и приверженность к одной и той же религии способствовали тому, что новые жители Казахстана находили свое место в ином человеческом сообществе.

Годы промышленного становления и развития Казахстана, освоения целинных и залежных земель привели к увеличению башкирской и татарской прослойки в числе казахстанских жителей. Полноправными гражданами суверенного Казахстана сегодня являются 17 тысяч башкир и более 200 тысяч татар. Их представителей можно найти во всех отраслях народного хозяйства. Немало смешанных (казахи-башкиры, башкиры-татары) семей, дети в которых знают обычно родной язык, а также казахский язык. В целях сохранения и развития родных языков, культур и традиций созданы этнокультурные центры во всех областях Казахстана. Указанные центры объединились в едином Конгрессе татар и башкир Казахстана, что облегчает решение отдельных вопросов, связанных с родной культурой. Созданию объединенного Конгресса способствовало и то обстоятельство, что в числе башкир и татар Казахстана немало уроженцев Башкортостана.

В своей деятельности Конгресс татар и башкир Казахстана имеет тесные связи с Всемирным Конгрессом татар, с Полномочным представительством Татарстана в Казахстане. К сожалению, не удалось на таком же высоком уровне обеспечить культурно-просветительские связи с соответствующими структурами Башкортостана. Эта проблема ожидает своего решения.

В настоящее время Казахстан и Татарстан установили успешные деловые отношения. От визита делегации Башкортостана во главе с Р.Ф. Хабировым мы, казахстанцы, ожидаем дальнейшего укрепления деловых связей в целях обеспечения обоюдовыгодного экономического сотрудничества. Мы уверены, что подобное взаимодействие будет полезным не только для жителей Башкортостана, но и для граждан Казахстана, в том числе для башкир и татар. Выражаем надежду, что данный визит делегации Башкортостана окажет действенное влияние на усиление культурных связей башкир и татар с исторической родиной.

Хуш киләһегез, башқорттуғандар! Һеззең визит ығызуңыщлы булһын!

#казахстан #конгресс #Башкортостан #татары #башкиры

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