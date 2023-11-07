Во исполнение обязательств

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Руслан Исаков

В Алматы проведена инспекция воинской части в рамках Венского документа.

фото предоставлено Министерством обороны

Группа военных экспертов ФРГ и Бельгии осуществила инспекцию алматинской десантно-штурмовой бригады им. Райымбек-батыра. Мероприятия состоялись в рамках Венского документа 2011 года по мерам укрепления доверия и безопасности.

Начальник отдела реализации договоров и соглашений европейской и стратегичес­кой безопасности Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны РК подполковник Арнур Акжигитов отметил, что Казахстан всегда был и остается активным и последовательным участником международного взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.

В ходе брифинга командир воинской части подполковник Данияр Карманов рассказал об истории создания бригады, ее задачах и составе. Зарубежных экспертов ознакомили с подготовкой военнослужащих всех категорий к совершению парашютных прыжков, с организацией десантирования вооружения и грузов, с процессом обучения ведению боя в урбанизированной местности.

Осмотр территории воинской части начался с показа боевой техники, спортивного комплекса. Представителям зарубежной делегации продемонстрировали парк боевых машин, мастерские по ремонту вооружения и военной техники, учебные классы, комплекс воздушно-десантной подготовки и тактический городок для обучения военнослужащих действиям в городских условиях. Кроме того, иностранные представители посетили казармы, столовую воинской части и Музей боевой славы, где оставили запись в Книге почетных гостей.

По итогам встречи военные инспекторы подтвердили добросовестное выполнение Казахстаном международных обязательств в области контроля над вооружениями, проинформировала пресс-служба Министерства обороны РК.

#Алматы #воинская часть #инспекция

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