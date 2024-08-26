Военнослужащие Казахстана и Азербайджана провели учения «Алтын кыран-2024»

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На полигоне «Коктал» области Жетiсу завершилось международное тактико-специальное учение «Алтын кыран-2024». В ходе активной фазы сводный отряд, состоящий из казахстанских десантников и военнослужащих Азербайджанской армии, организовал засаду на колонну автомобильной техники незаконного вооруженного формирования

фото: пресс служба МО РК

За практическим этапом действий наблюдали начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана и Азербайджана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и генерал-полковник Керим Велиев.

Внимание руководства вооруженных сил обеих стран было приковано к действиям разведывательных отрядов, группам захвата и огневого обеспечения, а также алгоритму получения разведывательной информации посредством беспилотных летательных аппаратов.

За время проведения учения слаживание контингентов достигло высочайшего уровня. Командир сводного разведывательного отряда проанализировал все вероятные маршруты передвижения противника, выбрал подходящую местность, где движение автомобильного транспорта затруднено рельефом, отработал вопросы расположения огневых точек и их маскировки. Правильность принятых решений обеспечила эффективность организованной засады и четкость выполнения поставленной задачи. 

–  Международное тактико-специальное учение «Алтын кыран-2024» завершилось демонстрацией специальных разведывательных действий в условиях горно-пустынной местности. Мы смогли убедиться в высоком уровне подготовки командного состава, физической подготовленности военнослужащих, взаимодействия между контингентом двух стран. Командиры подразделений в очень короткий срок сумели добиться слаженности личного состава, которые действовали, как единый организм. Этого удалось достигнуть благодаря созданию сводных отрядов, в которых на протяжении всего периода учений бок о бок выполняли задачи казахстанские и азербайджанские военнослужащие, – подчеркнул руководитель учения командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Сразу же после активной фазы состоялась торжественная церемония закрытия учения, где наиболее отличившиеся военнослужащие награждены благодарственными письмами от командования воинских контингентов обеих стран.

#казахстан #учения #Азербайджан #солдат

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