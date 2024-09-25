Военный врач Минобороны спас жизнь пассажиру авиарейса

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В нем автор письма Чолпан И. выразила искреннюю признательность начальнику медицинской службы вуза подполковнику Ахмаджану Туленову. В ночь на 9 сентября врач А. Туленов оказал ей экстренную медицинскую помощь на борту самолета, следовавшего из турецкой Антальи в Алматы.

Из ее рассказа следует, что во время полета ей стало плохо. Женщина нажала на кнопку вызова стюардесс и потеряла сознание.

– Меня положили в проход самолета. Первое что я почувствовала, приходя в сознание, это заботливые руки человека. Он зафиксировал мою голову и нажимал на точку под носом. Затем задавал мне вопросы, спрашивая о самочувствии. В этот момент я поняла, что опасность миновала. Возникло чувство защищенности и спокойствия, – поделилась воспоминаниями Чолпан.

К процессу подключилась также кардиолог, летевшая этим же рейсом. Врачи привели женщину в чувство, замерили давление и дали необходимые препараты.

В своем обращении Чолпан И. отметила профессиональные и своевременные действия специалистов, которые помогли ей прийти в себя и благополучно долететь домой.

– Женщина была без сознания. У нее был судорожный синдром, холодный пот, бледные кожные покровы. С помощью другого пассажира мы уложили ее так, чтобы придать приток крови к головному мозгу и открыть дыхательные пути. Правильное положение тела и надавливание на точку под носом, где находится нервный пучок, приводящий человека в чувство при таких состояниях, позволил вернуть ей сознание, – уточнил военный врач.

Ахмаджан Туленов – хирург общей практики. Он окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, работал в центральной районной больнице заведующим приемного отделения. Проходил службу в Шымкентском, Гвардейском гарнизонах Вооруженных сил, был задействован как специалист на учениях, поэтому хорошо знает, как необходимо действовать в таких случаях. Свой поступок он не считает неординарным, поскольку говорит, что просто выполнил свой врачебный и человеческий долг.

Руководство военного института ходатайствовало перед вышестоящим командованием о награждении военнослужащего.