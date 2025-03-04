Воинская служба в резерве: как Казахстан меняет систему мобилизации?

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

С 2025 года в Казахстане появится новый формат военной службы — воинская служба в резерве, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов" одобрили в Сенате. Это добровольная подготовка военнообязанных граждан по территориальному принципу. Новая система позволит усилить мобилизационную готовность страны, не увеличивая численность армии.

На первом этапе планируется призвать около 2 тысяч резервистов. Для реализации программы потребуется внесение изменений в законодательство, в том числе:

• Трудовой кодекс — регламентирует права резервистов и их работодателей.

• Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» — вводит отдельную главу о резервной службе.

Как будет проходить служба в резерве?

Служба основана на контрактной основе и совмещается с основной работой. Резервисты проходят военную подготовку в ближайших воинских частях.

Программа предусматривает:

- годовые сборы, не превышающие 2 месяцев.

- 30-дневные учебные сборы.

-короткие ежемесячные занятия (2-3 дня).

Кто может стать резервистом?

Принципы отбора аналогичны контрактной службе. Основное требование — военная подготовка.

Возрастные ограничения:

• Офицеры — до 60 лет.

• Сержанты и солдаты — до 50 лет.

Женщины также могут поступать на службу в резерв на общих основаниях.

Какова заработная плата?

Резервисты не теряют работу — на время сборов за ними сохраняется их место. Оплата зависит от занятости:

• трудоустроенные резервисты получают зарплату, эквивалентную средней по основному месту работы.

• безработные — минимальную заработную плату – 85 тыс тг.

Какой соцпакет у резервистов?

Они получат бесплатное медицинское обеспечение, питание, возможность повышения воинского звания, денежные выплаты за время службы,учет службы в резерве в трудовом стаже, компенсацию в случае увечья.

Зачем Казахстану резервная армия?

Главная цель реформы — усиление боеготовности страны без увеличения численности армии и значительных затрат. Этот опыт уже используют ведущие армии мира.

Резервисты – это граждане, прошедшие военную подготовку и готовые в случае необходимости усилить армию. Такая система позволяет:

- Повышать безопасность страны. В кризисных ситуациях армия получает обученных бойцов, а не неподготовленных новобранцев.

- Развивать навыки. Резервисты проходят регулярные учения, получают тактическую и стратегическую подготовку, изучают современное вооружение.

- Создавать новые карьерные возможности. Опыт службы в резерве ценится в силовых структурах и госслужбе.

- Дополнительные выплаты и льготы.

Таким образом, новая система позволит Казахстану эффективнее управлять мобилизационными ресурсами и подготовить кадровый резерв для армии.

#Казахстан #армия #служба #МО

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