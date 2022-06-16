Воплощение принципа справедливости

Создание Национального курултая – важный шаг в системной работе Главы государства по развитию общественного диалога.

Фактически курултай как площадка для дискуссий о долгосрочных перс­пективах развития страны выступает консолидирующей платформой для разных категорий нашего общества. Мы видим, что в первый состав вошли представители различных взглядов и мнений, при этом, полагаю, такая конфигурация не помешает достигать консенсуса и конструктивно обсуждать поставленные задачи.

В настоящий момент Казахстан находится на исторически важном этапе развития. С одной стороны, недавно состоялся референдум по поправкам в Конституцию, в ходе которого казах­станцы поддержали политику реформ и преобразований Касым-Жомарта Токаева, тем самым продемонстрировав высокий уровень гражданского единства. С другой стороны, предстоит большая работа по нормативно-правовому закреплению принципов Второй республики. Роль институтов гражданского общества в этом процессе очень велика. Важно, чтобы ход реформ сопровождался широким и многосторонним обсуждением.

Нужно отметить, что в составе Национального курултая значительную представленность получили регионы. Это тоже очень важный шаг, так как изменения должны рассматриваться с учетом регионального компонента, чтобы понимать актуальные вопросы, возникающие в областях.

С созданием Национального курултая завершается работа Национального совета общественного доверия, но принципы диалога и экспертного обсуждения остаются и выходят на новый уровень. Анонсировано, что на базе курултая будет создана онлайн-платформа для возможности сбора обращений и предложений граждан.

Здесь нужно понимать, что эта площадка объединяет все общество, не только членов самого курултая. Поэтому мы все должны осознавать: от каждого зависит будущее развитие Казахстана. Всем институтам гражданского общества важно подключиться к общей работе и усиливать потенциал диалоговой площадки.

Инициативу о создании Национального курултая Президент высказал в мартовском Послании народу. Он отметил, что эта площадка должна консолидировать общество, закрепить принципы доверительного и открытого диалога государства и общества.

Символичным является и место проведения первого заседания. Курултай будет собран в новом регионе – в области Улытау. Исторически именно в этой местности решались важные вопросы развития государства.

Я уверен, что Национальный курултай сможет показать свою состоятельность и эффективность. Сама идея его создания – это проекция принципа справедливости, лежащего в основе строительства Нового Казахстана.