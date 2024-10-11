Впервые 29 военнослужащих ССО завоевали право ношения бордового берета

В Шымкенте на полигоне «Орда» 29 военнослужащих Сил специальных операций успешно прошли квалификационное испытание на право ношения бордового берета, являющегося символом воинской доблести, мужества и отваги

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Отметим, что к старту было допущено 54 кандидата. Все они сдали нормативы по физической подготовке, прошли психологическое и теоретическое тестирование, а также медицинский осмотр.

В ходе испытания военнослужащие совершили марш-бросок, выполнили нормативы по надеванию противогаза, преодолению четырехсотметрового зараженного участка местности, по скрытному передвижению к условному объекту, наложению кровоостанавливающего жгута и эвакуации раненого.

Не менее напряженными были эпизоды с доставкой боеприпасов под огнем противника, преодолением горного и водного участков. Кандидаты также продемонстрировали навыки стрельбы из стрелкового оружия и технику рукопашного боя.

Отличившихся бойцов поздравил командующий Силами специальных операций полковник Айдос Мырзахметов.

– Это первое в истории Вооруженных сил Казахстана квалификационное испытание. Вы достойно прошли это трудный, полный драматизма путь, проявив невероятную силу воли, терпение и стойкость духа. Право носить бордовый берет нужно заслужить. Сегодня вы доказали, что можете действовать в любой обстановке и достигать поставленных целей, – сказал он.

Теперь такие испытания будут проводиться ежегодно, что позволит создать резерв профессионально подготовленных военнослужащих Сил специальных операций для выполнения особо сложных задач.