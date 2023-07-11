Вприкуску со Staphylococcus и Salmonella

Делать выводы рано, но даже первые результаты расследования говорят о нарушении санитарных норм в популярном в городе кафе быстрого питания. Уже точно известно, что в жареной курице, которую предлагали отведать за столиком или взять с собой на вынос, присутствовал возбудитель сальмонеллеза.

Бактерии рода Salmonella, поражающие желудочно-кишечный тракт, обнаружили также у двух сотрудников предприя­тия общественного питания: один готовил салаты, а второй обслуживал посетителей. У повара, помощника повара, официанта, кассира, сотрудника службы доставки и техперсонала диагностировали стафилококк. Все они если и не обслуживали посетителей, оказавшихся на больничной койке, то контактировали между собой.

– Из 37 проб пищи, взятых на лабораторное исследование, положительный результат выявлен в 16 случаях, – проинформировал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Нурбек Нышанов. – Так, в продукции чикен был обнаружен сальмонеллез.

С 27 июня почти сутки инфекционные отделения больниц Кентау и Туркестана работали в авральном режиме. Обращаться за медицинской помощью с одинаковыми симптомами люди продолжали до 30 июня. В общей сложности медицинская помощь понадобилась сотне горожан, большинство из них – дети и подростки до 14 лет. В стационар госпитализировали также трех беременных женщин. Сейчас многие пациенты выписаны и продолжают амбулаторное лечение, находясь под наблюдением врачей.

Полицейские инициировали досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов. Учитывая, что это уже не первое массовое отравление в данном кафе, к расследованию подключились сотрудники Антикора и департамента экономических расследований Туркестанской области.