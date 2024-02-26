Время молодых

Впервые за годы независимости в Национальной академии наук при Президенте РК создан Совет молодых ученых
В Казахском национальном университете им. аль-Фараби собрались лидеры науки из Астаны, Караганды, Кокшетау, Туркестана и других регионов страны
Если обратиться к цифрам, сегодня в научном сообществе республики трудится около 22 тыс. ученых. Средний возраст научного сотрудника – 57 лет, 15% из них достигли пенсионного возраста. С 2013 года наблюдается массовый отток интеллектуалов за рубеж. В стране – 59 научно-исследовательских институтов, где медианный возраст сотрудников составляет 69 лет.
Сегодня отечественной науке служат всего 813 молодых ученых. Происходит и старение кадров, и «утечка мозгов» из страны, поэтому необходимо обеспечить приток молодых ученых, не прерывая преемственность поколений. Исходя из сложившейся ситуации, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал произвести коренное омоложение отечественной науки.
«Уверен, наши студенты и молодые ученые являются главными сторонниками реформ и верят в реальность перемен. Мы проводим все преобразования ради будущего нашей страны – сегодняшней и завтрашней молодежи. Только вместе мы сможем задать новые ориентиры государственного и общественного развития», – говорил глава государства на встрече со студентами и молодыми учеными в Алматы.
Одним из важных шагов на пути к формированию науки нового времени стало создание Совета молодых ученых. Этой организации предстоит заняться реализацией масштабной стратегии Национальной академии наук по привлечению молодых талантов в научную среду. В ходе встречи с молодыми лидерами науки президент НАН Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что совет станет эффективной организацией, которая объединит всех молодых ученых и получит необходимые инструменты для своей деятельности.
Он сообщил, что накануне был избран президиум Совета молодых ученых. В его состав вошли признанные лидеры, молодые, но уже состоявшиеся ученые страны, члены Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, Национального курултая, председатели объединений молодых ученых. По итогам открытого голосования членов президиума председателем совета избран заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологий, кандидат биологических наук, PhD, ассоциированный профессор Максат Жабагин. Было объявлено, что он также включен в руководящий состав академии и назначен советником ее президента, чтобы доносить новаторские идеи, предложения, рекомендации молодых ученых и сделать решения совета более продуктивными. Это позволит молодым ученым напрямую участвовать в принятии ключевых решений Национальной академии наук через своего председателя.
При этом структура Совета молодых ученых будет идентична структуре Академии наук, его работа выстроена по отделениям, будут представительства в регионах. Впервые для защиты прав молодых ученых в казахстанской науке введена должность омбудсмена. Им стал ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, PhD Муслим Хасенов. Ему поручена миссия по продвижению и укреплению статуса молодых ученых. Одна из важных задач – определить статус молодого ученого на законодательном уровне, чтобы привлекать талантливую молодежь в науку и оказывать ей социальную поддержку.
– Повысив статус Совета молодых ученых при Национальной академии наук, полагаем, что он превратится в эффективно работающую организацию, объединяющую ведущих молодых ученых всей страны и имеющую все необходимые полномочия для своей деятельности. Считаю, что молодые ученые должны не только вносить свои предложения, но и непосредственно участвовать в решении существующих проблем в научной сфере, – отметил Ахылбек Куришбаев.
В свою очередь Максат Жабагин озвучил задачи совета. Это объединение ведущих молодых ученых страны, выработка рекомендаций для повышения их статуса, создание условий для возвращения талантливых исследователей в Казахстан. Отныне ведущие молодые ученые в качестве экспертов будут представлять независимые аналитические рекомендации, участвовать в экспертно-аналитической деятельности академии, популяризации науки, в проведении форсайтных исследований, а также в подготовке Национального доклада по науке. Деятельность сообщества будет тесно интегрирована с национальной научной и образовательной политикой республики, а также с программами поддержки инноваций и технологического развития. Кроме того, будут созданы представительства в регионах с целью полной интеграции отраслевой науки с приоритетными направлениями исследований.
Обращаясь к участникам встречи в режиме online, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что ведомство занимается регулятивными вопросами, в том числе финансирования, законодательного, нормативно-правового обеспечения, а сообщества ученых должны работать на принципах саморегулирования. Он напомнил, что Национальная академия наук на пике своего расцвета славилась демократическими принципами, когда ученые могли коллегиально принимать решения, вырабатывать рекомендации.
– Нам важно иметь сильный коллегиальный орган, который будет давать точечные и четкие системные рекомендации, – подчеркнул глава ведомства.
По его словам, в этом году стоит задача выработать совместными усилиями принципиально новый механизм определения научно-технических приоритетов. Предстоят позитивные перемены, связанные с пакетом изменений в действующий Закон РК «О науке», предусматривающий налоговые преференции, доплаты по научным степеням, предоставление льготного жилья для молодых ученых. Саясат Нурбек предложил продолжить системный обоюдный диалог по шлифованию законодательства и нормативных документов.
На текущий момент предложена к разработке Единая информационная система науки Казахстана, которая будет содержать всю базу данных о научном потенциале страны и будет интегрирована со всеми субъектами научной деятельности. На рассмотрение Мажилиса внесен законопроект «О науке и технологической политике», который определяет правовой статус Национальной академии наук при Президенте РК как высшей научной организации, регламентирует ее форму управления, функции, а также источники финансирования.
Участники «круглого стола» поделились своими идеями по развитию научной экосистемы и приоритетным сферам научных исследований, внесли предложения по повышению роли молодых ученых в науке и мерам их социальной поддержки.