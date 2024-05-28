Чиновников из МЧС судят по подозрению в получении взяток

Все трое арестованы с июля прошлого года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикор сообщил о завершении расследования в отношении председателя противопожарной Службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и области Жетісу, передает Kazpravda.kz.

Как уточняется, они подозреваются в получении взяток на системной основе от представителя бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге.

«Следственный суд в отношении подозреваемых санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело рассматривается по существу военным судом Акмолинского гарнизона», – говорится в официальном сообщении.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в Антикоррупционной службе.