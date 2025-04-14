Юбилейные медали вручили членам Ассамблеи народа Казахстана

АНК
15

Под руководством акима Актюбинской области, председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области Асхата Шахарова состоялось заседание Совета АНК

Фото: gov.kz

В ходе заседания глава региона отметил, что за прошедшие тридцать лет Ассамблея стала важным институтом гражданского общества и сыграла ключевую роль в укреплении общественного согласия, стабильности и национального единства.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что Ассамблея народа Казахстана вносит неоценимый вклад в укрепление взаимопонимания и согласия в обществе. Ассамблея народа Казахстана нашей области вносит весомый вклад в сохранение межэтнической стабильности, атмосферы взаимного уважения и доверия. За 30 лет Ассамблея стала мощной площадкой для диалога, взаимопонимания и сплочения всех этносов, проживающих в Казахстане. Сегодня мы ежедневно видим примеры того, как представители разных национальностей трудятся на благо нашей Родины, демонстрируя патриотизм, взаимоуважение и гражданскую ответственность. Уверен, что и впредь Ассамблея будет надежной опорой мира, согласия и единства в нашем обществе», - отметил аким.

Также на собрании выступил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Актюбинской области, депутат областного маслихата Сергей Вишняк, который рассказал о проделанной работе Ассамблеи. Председатель Совета аксакалов при областной Ассамблее Роман Рахиев отметил активное участие ветеранов за годы становления АНК в деле укрепления мира и согласия.

«Ассамблея народа Казахстана Актюбинской области входит в пятерку лучших по стране. Мы и дальше будем работать с полной отдачей ради укрепления дружбы между народами, сохранения мира и согласия в нашем общем доме — Казахстане», — сказал Сергей Вишняк.

Юбилейной медалью «30 лет Ассамблее народа Казахстана» были награждены представители этнокультурных объединений, общественные деятели, ученые, педагоги, ветераны АНК, а также молодые лидеры, активно участвующие в реализации программ Ассамблеи. Среди награжденных заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области, депутат областного маслихата Сергей Вишняк, заместитель председателя АНК области, председатель общественного объединения «Ассоциация корейцев Актюбинской области» Юрий Шек, ветеран Ассоциации корейцев Актюбинской области Константин Цхай, ветеран чеченского ЭКО «Вайнах» Хасан Сагаев, ветеран АНК Еркин Курманбек и другие.

Члены АНК поблагодарили за высокую оценку их труда и выразили готовность и в дальнейшем вносить вклад в развитие идей дружбы, толерантности и единства.

 

#Казахстан #медаль #АНК

Популярное

Все
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Итоги отопительного сезона подвели в правительстве РК
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
В Осаке открылась Всемирная выставка EXPO - 2025
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Правила продажи билетов на поезда обновили в Казахстане
Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в Эквадоре
Семь кредитов оформил мошенник на жителя Усть-Каменогорска
ISF U-15: рекордное число медалей завоевали казахстанские школьники
Уникальная казахстанская разработка для сохранения донорских органов представлена в Японии
Планами по развитию казахстанского спорта поделились в министерстве
Реконструкцию зданий железнодорожных вокзалов начали в Акмолинской области
Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма
В Мьянме зарегистрировали новое землетрясение
Выездной концерт к 100-летию юбилея Нургисы Тлендиева прошел в Алматы
Антитеррористические учения проводят в международном аэропорту Астаны
Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанских миротворцев
Президент встретился с военнослужащими Национального миротворческого контингента
Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе
Выманивших более 150 млн тенге интернет-мошенников задержали в Астане
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В каких районах Астаны появятся новые школы
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Праздник, объединивший народы и страны
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Биткоин рухнул до $78,8 тыс.
Год рабочих профессий: студентам показали работу завода в Конаеве
Перешагнул вековой рубеж
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии

Читайте также

Ждем друзей на маювки!
Осмыслить результаты, наметить ориентиры
Близ Конаева вырастет сосновый бор
Учиться слышать и понимать друг друга

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]