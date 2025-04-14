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В ходе заседания глава региона отметил, что за прошедшие тридцать лет Ассамблея стала важным институтом гражданского общества и сыграла ключевую роль в укреплении общественного согласия, стабильности и национального единства.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что Ассамблея народа Казахстана вносит неоценимый вклад в укрепление взаимопонимания и согласия в обществе. Ассамблея народа Казахстана нашей области вносит весомый вклад в сохранение межэтнической стабильности, атмосферы взаимного уважения и доверия. За 30 лет Ассамблея стала мощной площадкой для диалога, взаимопонимания и сплочения всех этносов, проживающих в Казахстане. Сегодня мы ежедневно видим примеры того, как представители разных национальностей трудятся на благо нашей Родины, демонстрируя патриотизм, взаимоуважение и гражданскую ответственность. Уверен, что и впредь Ассамблея будет надежной опорой мира, согласия и единства в нашем обществе», - отметил аким.

Также на собрании выступил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Актюбинской области, депутат областного маслихата Сергей Вишняк, который рассказал о проделанной работе Ассамблеи. Председатель Совета аксакалов при областной Ассамблее Роман Рахиев отметил активное участие ветеранов за годы становления АНК в деле укрепления мира и согласия.

«Ассамблея народа Казахстана Актюбинской области входит в пятерку лучших по стране. Мы и дальше будем работать с полной отдачей ради укрепления дружбы между народами, сохранения мира и согласия в нашем общем доме — Казахстане», — сказал Сергей Вишняк.

Юбилейной медалью «30 лет Ассамблее народа Казахстана» были награждены представители этнокультурных объединений, общественные деятели, ученые, педагоги, ветераны АНК, а также молодые лидеры, активно участвующие в реализации программ Ассамблеи. Среди награжденных заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области, депутат областного маслихата Сергей Вишняк, заместитель председателя АНК области, председатель общественного объединения «Ассоциация корейцев Актюбинской области» Юрий Шек, ветеран Ассоциации корейцев Актюбинской области Константин Цхай, ветеран чеченского ЭКО «Вайнах» Хасан Сагаев, ветеран АНК Еркин Курманбек и другие.

Члены АНК поблагодарили за высокую оценку их труда и выразили готовность и в дальнейшем вносить вклад в развитие идей дружбы, толерантности и единства.