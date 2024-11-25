Юная чемпионка мира по джиу-джитсу вступила в ряды «Жасбүркіт» Нацгвардии МВД РК

На базе воинской части 5512 Национальной гвардии МВД РК в городе Павлодар прошла встреча с воспитанниками детского спортивного клуба «SamTeam» под руководством основателя и тренера клуба Самата Кунаева

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Члены клуба Мансұр Темірбай, Хадия и Сирин Кунаевы, Дияр Назымбек и Айару Салман добились больших успехов на мировом чемпионате по джиу-джитсу, который прошёл в городе Абу-Даби (ОАЭ). Благодаря их упорству и мастерству, Казахстан завоевал 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

В рамках мероприятия юных чемпионов мира торжественно приняли в ряды военно-патриотического клуба «Жасбүркіт».

Командир воинской части подполковник Арман Пернекулов вручил спортсменам благодарственные письма и ценные подарки. Особое внимание было уделено самой юной чемпионке — шестилетней Хадие Кунаевой, которой был вручен берет Национальной гвардии.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить наших героев — чемпионов мира по джиу-джитсу, которые своей упорной борьбой и невероятной силой духа представляли нашу страну на мировой арене. Вы доказали всему миру, что казахстанская молодёжь способна достигать высот, сохраняя верность своим корням и традициям. Ваши победы — это не только личное достижение, но и пример для всех, как нужно любить свою страну и трудиться ради её процветания. Особенно хочу выразить уважение вашему наставнику — Самату Кунаеву, который своим трудом воспитал настоящих чемпионов. Пусть ваша энергия, боевой дух и сила вдохновляют новых участников движения и подрастающее поколение.Желаю вам крепкого здоровья, новых побед и неугасимого стремления покорять вершины, - отметил командир воинской части 5512 подполковник Арман Пернекулов.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом и общим фотографированием.

Клуб «SamTeam» продолжает прославлять Казахстан на мировой арене, вдохновляя молодых спортсменов и укрепляя патриотический дух нашей страны.