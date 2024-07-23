ЮНЭЙДС представила новый доклад «Неотложность выбора: противодействие СПИДу на перепутье»

Доклад представлен в канун 25 Международной конференции по ВИЧ и СПИДу в Мюнхене, на которой собрались 15 тысяч делегатов, в их числе и казахстанцы

В докладе отмечено, что в мире прекращение эпидемии ВИЧ - инфекции, как угрозы общественного здоровья, достижимо к 2030 году. Однако необходимы эффективные совместные усилия для преодоления вызовов.

Презентуя доклад Винни Бьянима, Исполнительный директор ЮНЭЙДС отметила:

«Программы необходимо нацелить, в первую очередь, на людей, наиболее затронутых ВИЧ. Барьеры стигмы и дискриминации должны быть разрушены».

По данным Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК в стране, как и во всем мире, ВИЧ распространяется преимущественно в ключевых группах населения. Их представители, благодаря эффективной реализации профилактических программ, имеют социальную, медицинскую и психологическую поддержку.

Сегодня государственный социальный заказ реализуют 9 неправительственных общественных организаций. Всего же в партнерстве с государством работают 38 ВИЧ-сервисных НПО.