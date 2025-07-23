За комфорт надо заплатить

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Асет Калымов

Сейчас в разгаре отпускной сезон: достать билеты на поезд на ближайшие дни и недели из Алматы в Астану проблематично. В наличии есть либо «сидячий Тальго», либо люкс ценой дороже авиабилета. Люкс двухместный с умывальником и розеткой в купе, вагон оснащен диспенсером, кондиционером и биотуалетом…

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Что касается нелюксовых условий (классы «стандарт» или «эконом»), то мне недавно на глаза попался видеоролик, снятый пассажиркой поезда № 43 сообщением Алматы – Костанай 19 июня сего года. На кадрах – старый купейный вагон, в котором не работает кондиционер. Открыв форточки в коридоре, проводник закрепил их обломками древесно-стружечных плит. Создал таким образом «автономную систему вентиляции», чтобы ехавшие в вагоне граждане не задохнулись от духоты.

Казалось бы, смекалка, проявленная железнодорожником, достойна похвалы. Однако пассажиры остались недовольны.

«Посмотрите, что заменяет кондиционеры в поездах Казахстана! – возмутилась автор ролика. – Время в пути до конечной станции – Костаная – больше полутора суток. Как выжить в таких условиях путникам, когда за бортом +40 градусов жары?! Как вообще можно было выпустить такой вагон на рейс? Детям уже стало плохо».

Вспомнил, как в начале лета ездил на выходные в Восточный Казахстан примерно в таком же вагоне советских годов выпуска с неработающим кондиционером. Ощущения были не из приятных: духота, парилка, как в сауне, пот лился градом. Во время коротких остановок на станциях измученные зноем пассажиры выходили гурьбой на перрон с одной целью – подышать.

Почему бы не списать в утиль такие подвижные составы, заменив их новыми комфортабельными вагонами? Когда отечественные компании-перевозчики начнут думать о комфорте пассажиров, качестве сервиса?

Помнится, в 2016 году, побывав в пресс-туре в Китае, автор этих строк был приятно поражен развитой там сетью высокоскоростных поездов. Комфорт путешествия на таком виде транспорта группа казахстанских журналистов ощутила лично, преодолев расстояние в 609 км между столицей – Пекином и городом Чженчжоу всего за 3 часа.

Пару лет назад в Поднебесной был успешно протестирован поезд, разогнавшийся при испытаниях до 453 (!) км в час. Как сообщали тогда СМИ, теперь пассажиры смогут добираться из Пекина до Шанхая (расстояние между городами 1 067 км) всего за 2,5 часа. И это настоящая альтернатива воздушному транспорту. Для сравнения: время в пути поезда от Алматы до Усть-Каменогорска (1 081 км) составляет 26,5 часа.

Вот такая разница в развитии железных дорог двух соседних стран. Проблема в том, что наши железнодорожные пути большей частью однопутные. Их не расширяют, не модернизируют. В итоге от начальной до конечной станции поезд останавливается десятки раз, чтобы пропустить встречный состав, будь то пассажирский или товарняк. Все эти вынужденные остановки, безусловно, негативно влияют на скорость движения.

Не так часто мне приходится пользоваться отечественным железнодорожным транспортом (максимум дважды в год). Но каждый раз становится очень грустно при виде грязных полуразбитых вагонов, которые того и гляди развалятся. Как рассказывал мне знакомый проводник, ремонтируют в них только «тележку», то есть ходовую часть, смазывают колесные пары. Кузов и салон остаются в прежнем состоянии, что и 40–50 лет назад, как было в момент выпуска.

Можно, конечно, путешествовать на машине, но есть риск «оставить ходовку» на бездорожье. Самый лучший вариант – самолет, правда, бьет по карману. Но комфорт ведь требует соответствующей платы, не так ли?..

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#Казахстан #железная дорога #вагоны #поезда

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