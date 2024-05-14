Закончился восьмой тур первенства страны

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Абзал Камбар

В минувшие выходные прошли матчи восьмого тура Премьер-лиги, по итогам которых таблицу возглавили «Актобе», «Елимай» и «Кайрат».

фото qfl.kz

Актюбинцы на выезде благодаря голам казахстанца Бауыржана Байтаны и эквадорца Хосе Энрике одолели петропавловский «Кызылжар» со счетом 2:0.

В Семее «Елимай» переиграл гостивший у него карагандинский клуб «Шахтер» со счетом 2:1. У дебютанта высшего дивизиона первенства страны точными атаками отметились Роман Муртазаев и игрок сборной Беларуси Никита Корзун, а у «горняков» гол престижа провел Абылайхан Назымханов.

И, наконец, алматинский «Кайрат» в гостях оказался сильнее столичного «Жениса», забив ему два безответных гола усилиями Адилета Садыбекова и Вячеслава Швыпева. Причем кайратовцы играли в меньшинстве после удаления Арсена Буранчиева.

Главным же событием тура стал поединок в Шымкенте, в котором действующий чемпион Казахстана «Ордабасы» принимал костанайский «Тобол» и победил со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил украинский легионер Артем Беседин.

В оставшихся двух поединках были зафиксированы следующие результаты. Столичная «Астана» не смогла обыграть на своем поле кызылординский «Кайсар», завершив встречу со счетом 1:1 (у хозяев гол забил хорват Марин Томасов, а у гостей отличился белорус Валерий Громыко).

В Туркестане местный «Туран» не устоял против талдыкорганского «Жетысу», проиграв со счетом 2:3. У команды из Туркестанской области голы забили боливиец Вака Гутьерез и Аслудин Ходжиев, а у футболистов из Жетысу – Данияр Усенов, Адильхан Добай и молдаванин Максим Чиканчи.

#казахстан #Спорт #футбол

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