Завоевано семь олимпийских лицензий

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Абзал Камбар

В столице Кыргызстана прошли континентальные отборочные состязания по видам борьбы, где отличились наши представители вольной и греко-римской борьбы, а вот девушки выступили сверхне­удачно.

Фото: gov.kz

Первыми на борцовские ковры ступили «вольники», и соревновательный день для них сложился весьма удачно. Напомним, что в этом виде единоборств у нас была всего одна лицензия в Париж-2024 от лидера мирового рейтинга в весе до 86 кг Азамата Даулетбекова, который совсем недавно стал еще и трехкратным чемпионом Азии. И вот теперь пришло время других наших палуанов побороться за заветные путевки.

В Бишкеке выступали пять борцов вольного стиля, но вот повезло лишь двоим. Путевки завоевали Алишер Ергали (в весовой категории до 97 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг). Первый в решающей схватке был сильнее китайца Авусаи­мана Хабила, а второй – выступаю­щего за Бахрейн россиянина Шамиля Шарипова. При этом победа Ергали лишила первого казахстанского чемпио­на мира по вольной борьбе Ризабека Айтмухана шансов поехать на Олимпиа­ду (они оба были претендентами, но в случае успеха в Кыргызстане во Францию отправится именно Алишер).

Немного не хватило мас­терства Ерасылу Мухтарулы (до 57 кг), Майи­су Алиеву (до 65 кг) и Нуркоже Кайпанову (до 74 кг). Следующий лицензионный турнир для «вольников», а также представителей других видов борьбы пройдет в мае в Турции, и там нашим спортсменам крайне необходимо добрать заветные путевки.

А вот наши девушки, к сожалению, и до Бишкека не взяли ни одной лицензии. В столице Кыргызстана и вовсе случился откровенный провал. Не справились с намеченными планами Лаура Ганикызы (до 50 кг), Жулдыз Эшимова (до 53 кг), Эмма Тисина (до 57 кг), Ирина Кузнецова (до 62 кг), Елена Шалыгина (до 68 кг) и Жамиля Бакбергенова (до 76 кг).

Успешнее же всех в Кыргызстане выступили представители сборной Казахстана по греко-римской борьбе, которые взяли сразу три лицензии. Напомним, что до поездки в Бишкек у них уже была одна путевка, так как на предыдущих турнирах квалифицировался Нурсултан Турсынов, выступающий в весе до 87 кг.

И вот теперь Айдос Султангали (до 60 кг) в решающей схватке досрочно одолел Джу Чи Хуан из Китайского Тайбэя. В нервной схватке победил Демеу Жадраев (до 77 кг), оказавшийся сильнее Давона Ли из Южной Кореи. А в весе до 130 кг наш Алимхан Сыз­дыков оказался сильнее Романа Кима из Кыргызстана.

Теперь на очередном мировом турнире в Турции предстоит добрать путевки в весе до 67 и 97 кг, так как в Бишкеке свои возможности упустили Меиржан Шермаханбет и Олжас Сырлыбай.

#олимпиада #Спорт #сборная

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