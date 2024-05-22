Заявки на первую в стране онлайн-школу для молодых кураторов принимаются в Казахстане

Центр современной культуры YEMAA готовит уникальную программу для молодых кураторов «Куратор перед лицом кризиса»

Фото: www.gov.kz

Проект поддержан Гёте-Институтом в Казахстане и направлен на помощь начинающим кураторам в области современной культуры.

Цель онлайн-школы — обучение молодых специалистов созданию самостоятельных, зрелых, социально-значимых художественных и исследовательских проектов, а также поиску финансирования и необходимой инфраструктуры. Программа включает модули по письму, чтению, сторителлингу, менеджменту и экономике современного искусства, истории мысли и организации исследовательских проектов.

Программа направлена на введение участников в современную профессиональную практику курирования арт-проектов. Итогом обучения станет готовая концепция личного арт-проекта, которую можно будет презентовать профессиональным кураторам и художникам.

Школа пройдет в формате двухнедельного интенсива с 17 по 30 июня. Обучение бесплатное, количество мест ограничено (до 10 участников), набор проходит на конкурсной основе. Рабочие языки: казахский, русский, английский.

Для участия необходимо:

- Написать мотивационное письмо (200 слов)

- Предоставить эссе или план исследовательского проекта/выставки на тему «Куратор перед лицом кризиса» (300 слов)

- Резюме и портфолио

Заявки принимаются до 28 мая включительно на электронную почту: [email protected]. Имена отобранных участников будут объявлены 1 июня.

Кто может участвовать:

- Опытные и начинающие кураторы

- Студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с искусством

- Люди смежных специальностей, интересующиеся арт-кураторством

Возраст участников: 22-45 лет.