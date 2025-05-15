Жамбылские врачи прошли стажировку в Южной Корее

Медицина
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В рамках своего пребывания за рубежом 10 докторов региона посетили ведущие медицинские учреждения Страны утренней свежести, среди которых университетская клиника Dongguk, многопрофильная больница H+ Yangji и один из крупнейших медицинских центров Азии - Asan Medical Center.

Фото представлено областным управлением здравоохранения

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, основной целью поездки жамбылских эскулапов стало изучение передовых технологий и методов лечения, которые успешно применяются в южнокорейской системе здравоохранения. Особое внимание было уделено ознакомлению с роботизированной хирургической системой Da Vinci, которая сегодня активно внедряется и в казахстанские клиники. Гости не только наблюдали за ходом операций, но и имели возможность обсудить с коллегами клинические подходы, организацию хирургических процессов и перспективы развития высокотехнологичной медицины.

Ключевым событием стажировки стал визит в больницу H+ Yangji, где делегация жамбылцев наблюдала за проведением роботизированной холецистэктомии - малотравматичной операции по удалению желчного пузыря, проведенной хирургом Ли Бён Мо. Жамбылцы высоко оценили увиденное, поскольку процедура значительно снижает кровопотерю, болевые ощущения, риск инфекций и ускоряет восстановление пациента. Кроме того, удаление желчного пузыря, находящегося глубоко в брюшной полости, требует высокой точности, и роботизированная хирургия как раз обеспечивает ее, а также делает процесс более безопасным.

Врачи региона считают опыт передовых клиник зарубежных стран чрезвычайно важным для развития отечественной медицины, поэтому такие поездки просто неоценимы.

#Казахстан #врачи #Южная Корея

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