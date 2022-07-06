В Усть-Каменогорске проходит книжная выставка, посвященная казахским композиторам, музыкантам и мастерам народных инструментов.

Организатором экспозиции «Домбыра – асыл мұра» – «Волшебные струны домбры» выступила областная библио­тека им. А. С. Пушкина. Как пояснили в Пушкинке, Национальный день домбры – лучший повод представить читателям книги о любимом народном инструменте и известных исполнителях.

– Символическим девизом выставки стали известные слова Ильяса Жансугурова «Все добро – моя домбра», – говорит сотрудник библиотеки Юлия Сачкова. – Домб­ра – это не только символ музыкальной культуры. Это звучащая страница истории народа, его обычаев и традиций. Мы представили, например, сборник Герольда Бельгера, где во многих произведениях он обращается к теме домбры. В «Казахском слове» он писал так: «Я никогда не поверил бы, что на двухструнной, почти самодельной домб­ре можно извлекать такие нежные и приятные звуки, я не поверил бы, что его песня может гармонировать с бушующей природой, если бы сам не слышал этой дикой, за душу хватающей песни!»

Посетители выставки также могут познакомиться с монографиями известных археологов Зейноллы Самашева и Абдеша Толеубаева, обнаруживших при раскопках раннетюркских курганов древние струнные инструменты – протокобызы и протодомбры. Отдельно представлены книги Жолаушы Турдугулова – восточноказахстанского мастера народных инструментов. А также книги музыканта-этнографа Александра Затае­вича, сборники кюев, биографические произведения о восточноказахстанских исполнителях Гульнар Даукеновой, Уалихане Жунисове, Серике Кусанбаеве, династии домбристов Абугазы и других музыкантах.

Интересной, по словам сотрудников библиотеки, является подборка изданий о судьбах и наследии композиторов и акынов. Названия говорят сами за себя: «Құрманғазы», «Дина күйші», «Даулеткерей и казахская домбровая музыка XIX века», «Мұхит», «Амре Кашаубаев: жизнь в искусстве», «Жамбыл Жабаев». Есть книга искусствоведа Забиры Жакишевой «Казахские традиционные музыкальные инструменты», где автор рассказывает, например, о трехструнной домбре Абая. Она даже по форме отличалась от привычной, акын никогда не расставался с ней.

– Домбра и песня являются неотъемлемой культурной традицией казахского народа, – заключили в Пушкинке. – Посетителям выставки мы приводим такие слова Абая: «Туғанда дүние есігін ашады өлең» – «При рождении двери в мир открываются песней».