10 скважин будут восстановлены в Туркестанской области в этом году

Филиал «Казводхоза» по Туркестанской области планирует восстановить в этом году 10 скважин вертикального дренажа в Мактааральском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы
Отметим, что в Мактааральском и Жетысайском районах региона имеются 360 скважин. На сегодня 320 из них прошли реконструкцию и введены в работу.
«Скважины вертикального дренажа используются, в основном, для промывки почвы. То есть мы повышаем плодородие почвы, выводя соленую воду на поверхность. Это, в свою очередь, способствует увеличению урожайности. Мы намерены восстановить все скважины в регионе, чтобы местные аграрии производили больше продукции», – сообщил старший инженер скважин вертикального дренажа Туркестанского филиала «Казводхоза» Аликурман Мырзабеков.
Эффективность скважин вертикального дренажа подтверждают и местные аграрии. По их словам, с момента запуска скважин урожайность выросла в несколько раз.
«Когда не было скважин, здесь ничего не росло, кроме хлопка. При этом мы получали всего 10-12 центнеров. В последние годы аграрии получают от 30 до 40 центнеров хлопка. Помимо хлопка мы начали выращивать дыни, арбузы и люцерну», – сообщил аграрий Болат Омаров.