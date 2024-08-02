10 скважин будут восстановлены в Туркестанской области в этом году

Филиал «Казводхоза» по Туркестанской области планирует восстановить в этом году 10 скважин вертикального дренажа в Мактааральском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: скрин с видео Минводы

Отметим, что в Мактааральском и Жетысайском районах региона имеются 360 скважин. На сегодня 320 из них прошли реконструкцию и введены в работу.

«Скважины вертикального дренажа используются, в основном, для промывки почвы. То есть мы повышаем плодородие почвы, выводя соленую воду на поверхность. Это, в свою очередь, способствует увеличению урожайности. Мы намерены восстановить все скважины в регионе, чтобы местные аграрии производили больше продукции», – сообщил старший инженер скважин вертикального дренажа Туркестанского филиала «Казводхоза» Аликурман Мырзабеков.

Эффективность скважин вертикального дренажа подтверждают и местные аграрии. По их словам, с момента запуска скважин урожайность выросла в несколько раз.