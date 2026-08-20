За 3 года выросли темпы обеспечения казахстанцев качественной питьевой водой

Водное хозяйство

С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации в Казахстане выросли темпы обеспечения граждан качественным питьевым водоснабжением.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Если в период с 2021 по 2023 годы Комитетом водного хозяйства было завершено 6 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов, то в 2024 и 2025 годах завершено уже 18 проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

В результате улучшено водоснабжение 317 населенных пунктов, в которых проживают 713 тыс. человек. Из них 71 сельский населенный пункт или 115 тыс. человек впервые получили возможность подключиться к централизованному водоснабжению.

«После создания Министерства существенно ускорены темпы решения проблем в сфере строительства и реконструкции групповых водопроводов и обеспечения населенных пунктов питьевой водой. Работы в данном направлении продолжаются. В настоящий момент реализуются 14 проектов, охватывающих 145 населенных пунктов или 457,7 тыс. человек», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

#Казахстан #водные ресурсы #ирригация

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