За 3 года выросли темпы обеспечения казахстанцев качественной питьевой водой

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Если в период с 2021 по 2023 годы Комитетом водного хозяйства было завершено 6 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов, то в 2024 и 2025 годах завершено уже 18 проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации



В результате улучшено водоснабжение 317 населенных пунктов, в которых проживают 713 тыс. человек. Из них 71 сельский населенный пункт или 115 тыс. человек впервые получили возможность подключиться к централизованному водоснабжению.