11 млн тенге потерял на "покупке" авто житель Жамбылской области

Мошенник обманул на 11 млн тенге жителя Жамбылской области, пытавшегося купить автомобиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео пресс-службы ДП Жамбылской области

В Меркенский районный отдел полиции с заявлением обратился 40-летний местный житель, ставший жертвой мошенничества.

Со слов пострадавшего, в июле прошлого года некий знакомый пообещал ему помочь с покупкой автомобиля Тoyota Hіlux ниже рыночной стоимости. Под этим предлогом злоумышленник выманил у жертвы 11 743 700 тенге. Однако спустя 9 месяцев доверчивый жамбылец не получил ни обещанного автомобиля, ни денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 39-летнего жителя Тараза и начали в отношении него досудебное расследование по части 3 статьи «Мошенничество». Подозреваемый водворен в ИВС.