Общество

174 интернет-мошенничества совершено в области Улытау с начала этого года

Юлия Пулина

Аферисты ведут счет

Как сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов во время рабочей поездки в область, ежегодно граждан страны мошенники в среднем обманывают на сумму порядка 10 млрд тенге. Причем налицо тенденция роста: если в 2018 году в Казахстане было зарегистрировано чуть более четырех тысяч случаев интернет-мошенничеств, то в 2019- м – 7 739. А в 2020-м и 2021-м годах количество таких преступлений составило уже 14 175 и 21 275 соответственно. Что касается этого года, то, по последним данным, зафиксировано 16 353 факта.

В области Улытау таких правонарушений совершено на 25% больше, чем в прошлом году. Большинство из них имеют схожие признаки. Как правило, мошенники используют сервисы по подмене абонентских номеров. Похищенные деньги выводятся через сервисы международных переводов.

– Преступники, находясь за границей, таким образом могут использовать любой казахстанский номер, – сообщил Марат Ахметжанов. – Представляются полицейскими, сотрудниками банка, предлагают услуги или подталкивают к действиям, которые приводят к удручающим последствиям.

По имеющимся правонарушениям ведется следствие. Недавно были выявлены преступники, входившие в транс­национальные организованные преступные группы. Мошенники, находясь за границей, вовлекали казахстанцев в совершаемые правонарушения. По­явился даже новый термин – дропперы. Это люди, которые за определенный процент предоставляют свои услуги аферистам, в данном случае – интернет-кошельки. Согласно схеме, зарубежные дельцы по телефону убеждают жертву оформить кредит или снять накопленные средства с депозита, а затем через «кошелек» дроппера перечислить всю сумму на зарубежные счета транснациональных группировок.

Как раз на днях в Астане, Павлодаре и Петропавловске полицейские задержали членов такой преступной группы: 11 человек арестовано, 60 дропперов находятся под следствием. По мнению министра внутренних дел, это весомый показатель эффективнос­ти работы полиции, однако следует уделить большое внимание разъяснительной работе с населением.

– Каждый думает, что его не обманут, его это не коснется, – отметил Марат Ахметжанов. – Но практика показывает, что это не так. МВД делает рассылки с предупреждениями, как можно защитить себя от мошенников.

Министр заверил, что благодаря эффективной работе по профилактике и предупреждению таких правонарушений уже намечаются положительные результаты.

К слову, в ближайшем будущем в столице и нескольких крупных городах Казахстана будут созданы управления по кибербезопасности. В данный момент при министерстве функционирует центр, который координирует эту работу. На законодательном уровне также планируются изменения, в частности по ужесточению ответственности за мошенничества, которые совершены с использованием интернет-ресурсов.

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